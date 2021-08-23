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Что ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"
Что ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"
Как может сказаться участие президента Молдовы Майи Санду в саммите "Крымская платформа" на молдавско-российских отношениях, смотрите в видео
2021-08-23T21:17+0300
2021-08-23T21:17+0300
радио
в молдове
украина
россия
майя санду
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Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении она выразила поддержку Украине. Глава государства заявила об "аннексии" Крыма и "грубом нарушении международного права".В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зачем Санду понадобилось принимать участие в "Крымской платформе"? Как это скажется на отношениях между Кишиневом и Москвой? И как Санду будет выстраивать диалог с российским руководством? Эти вопросы обсудили с историком и политологом Борисом Шаповаловым.Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения. Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – это сугубое дело этих двух государств. "Создавать из этого какую-то международную платформу и втягивать других участников для разборок каких-то, то это неправильно с украинской стороны", – отметил Шаповалов.По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция. Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – сказал Шаповалов.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в молдове, украина, россия, майя санду, видео

Что ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"

21:17 23.08.2021
646
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Политолог Борис Шаповалов в комментарии Sputnik проанализировал то, чем может обернуться для Молдовы участие президента Майи Санду в саммите "Крымская платформа" в Киеве.
Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении она выразила поддержку Украине. Глава государства заявила об "аннексии" Крыма и "грубом нарушении международного права".
В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зачем Санду понадобилось принимать участие в "Крымской платформе"? Как это скажется на отношениях между Кишиневом и Москвой? И как Санду будет выстраивать диалог с российским руководством? Эти вопросы обсудили с историком и политологом Борисом Шаповаловым.
Он напомнил, что когда в Кишинев приезжал Дмитрий Козак, то говорилось о том, что необходимо принимать прагматические решения.

"К сожалению, молдавская сторона прагматические решения принимает однобоко... И не видит в отношениях между государствами улицу с двусторонним движением. Не понимаю, как после этого молдавское руководство опять сядет за стол переговоров с российской стороной", – считает эксперт.

Как подчеркнул политолог, отношения между Россией и Украиной – это сугубое дело этих двух государств.
"Создавать из этого какую-то международную платформу и втягивать других участников для разборок каких-то, то это неправильно с украинской стороны", – отметил Шаповалов.
По мнению собеседника, саммит "Крымская платформа" – антироссийская акция.
"Это действия, которые приведут к ухудшению отношений Российской Федерации в том числе и с Молдовой", – заявил политолог.
Он обратил внимание, что все крупные западные страны воздержались от участия в саммите "Крымская платформа" на высшем уровне, прислав на мероприятие министров или других чиновников. "Кто-то участвует от них, но не первые лица, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь", – сказал Шаповалов.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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