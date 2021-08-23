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Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
Папа Римский может отречься от престола
2021-08-23T12:05+0300
2021-08-23T12:05+0300
общество
в мире
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, передают "Известия" со ссылкой на газету Libero.Сообщается, что причина возможного ухода с поста кроется в состоянии здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.СМИ сообщают, что в Ватикане все чаще говорят о возможности нового конклава.В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.
https://ru.sputnik.md/20210718/papa-rimskiy-obratilsya-k-veruyuschim-vpervye-posle-perenesennoy-operatsii-35569266.html
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в мире

Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ

12:05 23.08.2021
118
© Sputnik / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Алекс Панциков
/
Перейти в фотобанк
Итальянская пресса пишет, что понтифик может покинуть свой престол досрочно.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, передают "Известия" со ссылкой на газету Libero.
Сообщается, что причина возможного ухода с поста кроется в состоянии здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.
Папа Римский Франциск - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
Папа римский обратился к верующим впервые после перенесенной операции
18 июля, 14:46
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СМИ сообщают, что в Ватикане все чаще говорят о возможности нового конклава.
В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.
Люди посещают музеи Ватикана в день открытия - Sputnik Молдова, 1920, 03.05.2021
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Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.
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