https://ru.sputnik.md/20210823/papa-rimskiy-mozhet-otrechsya-ot-prestola-italyanskie-smi-44152463.html
Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
Папа Римский может отречься от престола
2021-08-23T12:05+0300
2021-08-23T12:05+0300
2021-08-23T12:05+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, передают "Известия" со ссылкой на газету Libero.Сообщается, что причина возможного ухода с поста кроется в состоянии здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.СМИ сообщают, что в Ватикане все чаще говорят о возможности нового конклава.В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.
https://ru.sputnik.md/20210718/papa-rimskiy-obratilsya-k-veruyuschim-vpervye-posle-perenesennoy-operatsii-35569266.html
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в мире
Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
Итальянская пресса пишет, что понтифик может покинуть свой престол досрочно.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik.
Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, передают "Известия"
со ссылкой на газету Libero
.
Сообщается, что причина возможного ухода с поста кроется в состоянии здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.
СМИ сообщают, что в Ватикане все чаще говорят о возможности нового конклава.
В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы
имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо
. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.
Операцию провел
профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19
, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.