https://ru.sputnik.md/20210823/pogodnye-rekordy-moldovy-23-avgusta-44141504.html

Погодные рекорды Молдовы 23 августа

Погодные рекорды Молдовы 23 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 23.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-23T00:01+0300

2021-08-23T00:01+0300

2021-08-23T00:01+0300

метеорологи

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727220_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_f7ecc014108bc8d67ea917f986d2b06b.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Самое холодное 23 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

метеорологи, рекорды