Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210823/pogodnye-rekordy-moldovy-23-avgusta-44141504.html
Погодные рекорды Молдовы 23 августа
Погодные рекорды Молдовы 23 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 23.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-23T00:01+0300
2021-08-23T00:01+0300
метеорологи
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727220_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_f7ecc014108bc8d67ea917f986d2b06b.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Самое холодное 23 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727220_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_546bcc75ed6b5ed440c0ecdeb925c906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метеорологи, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 23 августа

00:01 23.08.2021
172
© AP Photo / Khalil HamraВспышка в небе над Газой
Вспышка в небе над Газой - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Самое холодное 23 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1914 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.
Повара приготовили шашлык для участников и посетителей районного праздника осени в городе Кишиневе. - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Общество
Из-за глобального потепления может появиться налог на мясо - эксперт
4 августа, 23:00
246
А температурный максимум 23 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 августа
ВчераУченые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека
ВчераСкандал с генпрокурором, эвакуация из Кабула и волна COVID: итоги недели в видео
ВчераЖивотные покоряют мир моды
ВчераМеркель: Европа через 25 лет не будет зависеть от поставок газа из России
ВчераУкладка труб "Северного потока—2" завершена в водах Дании
ВчераНиагарский водопад подсветят цветами молдавского флага
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
ВчераВ Алабино стартовали VII Армейские международные игры
ВчераСергей Тарновский рассказал, примет ли участие в Олимпиаде-2024
ВчераПолиция выпустила ряд рекомендаций по случаю мини-каникул в конце августа
ВчераСтало известно, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
ВчераУвидимся на верхнем этаже: эмоциональное интервью с самым известным пожарным
ВчераЛавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом
ВчераНа Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения советских воинов
ВчераВладимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
ВчераМэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
ВчераРеформа юстиции или ее подчинение? О чем на самом деле инициативы PAS
ВчераВосстанавливая справедливость
ВчераВ Кабуле закрывается аэропорт