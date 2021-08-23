https://ru.sputnik.md/20210823/pridnestrove-shkola-44168868.html

В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября

В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября

На левом берегу Днестра школьники будут учиться очно, но начнут учебный процесс позднее.

2021-08-23T22:27+0300

2021-08-23T22:27+0300

2021-08-23T22:27+0300

приднестровье

образование

коронавирус

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. На левом берегу Днестра образование в учебных заведениях будет проходить очно, об этом сообщили в понедельник на сайте лидера Приднестровья. Решение было принято по итогам совещания представителей всех ответственных ведомств. Приднестровское руководство постановило, что первого сентября участие в школьных линейках примут ученики первых и выпускных классов всех школ, а также лицеисты-восьмиклассники (так как лицейское образование начинается с восьмого класса). При этом празднование Дня знаний должно быть организовано на открытых площадках. "Непосредственно учебный процесс стартует шестого сентября. Решено, что пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни, согласно производственному календарю, объявлены выходными. Отработают программу в субботу, 11 сентября", – говорится в решении приднестровского руководства.Как будет проходить обучениеУточняется, что для каждого класса в школе определят постоянный кабинет: из аудитории в аудиторию переходят учителя, ученики остаются в одном помещении.При этом учителя будут обязаны работать в масках, а школьникам разрешено носить их по желанию. "Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательным является проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств", – поясняется в решении. Аналогичны требования, предъявляемые к образовательным учреждениям среднего и высшего звена. Дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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приднестровье

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приднестровье, образование