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В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября
В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября
На левом берегу Днестра школьники будут учиться очно, но начнут учебный процесс позднее.
2021-08-23T22:27+0300
2021-08-23T22:27+0300
приднестровье
образование
коронавирус
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. На левом берегу Днестра образование в учебных заведениях будет проходить очно, об этом сообщили в понедельник на сайте лидера Приднестровья. Решение было принято по итогам совещания представителей всех ответственных ведомств. Приднестровское руководство постановило, что первого сентября участие в школьных линейках примут ученики первых и выпускных классов всех школ, а также лицеисты-восьмиклассники (так как лицейское образование начинается с восьмого класса). При этом празднование Дня знаний должно быть организовано на открытых площадках. "Непосредственно учебный процесс стартует шестого сентября. Решено, что пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни, согласно производственному календарю, объявлены выходными. Отработают программу в субботу, 11 сентября", – говорится в решении приднестровского руководства.Как будет проходить обучениеУточняется, что для каждого класса в школе определят постоянный кабинет: из аудитории в аудиторию переходят учителя, ученики остаются в одном помещении.При этом учителя будут обязаны работать в масках, а школьникам разрешено носить их по желанию. "Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательным является проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств", – поясняется в решении. Аналогичны требования, предъявляемые к образовательным учреждениям среднего и высшего звена. Дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
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приднестровье, образование

В Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября

22:27 23.08.2021
168
© Pixabay / takenШкола
Школа - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Pixabay / taken
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На левом берегу Днестра школьники будут учиться очно, но начнут учебный процесс позднее.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. На левом берегу Днестра образование в учебных заведениях будет проходить очно, об этом сообщили в понедельник на сайте лидера Приднестровья.
Решение было принято по итогам совещания представителей всех ответственных ведомств.
Приднестровское руководство постановило, что первого сентября участие в школьных линейках примут ученики первых и выпускных классов всех школ, а также лицеисты-восьмиклассники (так как лицейское образование начинается с восьмого класса).
При этом празднование Дня знаний должно быть организовано на открытых площадках.
"Непосредственно учебный процесс стартует шестого сентября. Решено, что пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни, согласно производственному календарю, объявлены выходными. Отработают программу в субботу, 11 сентября", – говорится в решении приднестровского руководства.
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Как будет проходить обучение

Уточняется, что для каждого класса в школе определят постоянный кабинет: из аудитории в аудиторию переходят учителя, ученики остаются в одном помещении.

"Если заболел ученик, классу предписан двухнедельный карантин с переходом на дистанционную форму обучения. На входе в школу – измерение температуры и дезинфекция рук. При наличии признаков респираторных заболеваний ученик либо преподаватель в учебное заведение не допускается", – поясняется в решении приднестровских властей.

При этом учителя будут обязаны работать в масках, а школьникам разрешено носить их по желанию.
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"Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательным является проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств", – поясняется в решении.
Аналогичны требования, предъявляемые к образовательным учреждениям среднего и высшего звена. Дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
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