https://ru.sputnik.md/20210823/putin-rossiyskiy-flot-44166846.html
Путин сообщил о планах совершенствования российского флота
Путин сообщил о планах совершенствования российского флота
Президент России в режиме видеоконференции дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ РФ.
2021-08-23T18:41+0300
2021-08-23T18:41+0300
2021-08-23T18:41+0300
россия
владимир путин
российский флот
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин открыл в понедельник форум "Армия-2021" и Армейские международные игры.В ходе своего выступления российский президент заявил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, сообщает РИА Новости. Также Путин в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.Форум "Армия" проходит с 22 по 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
https://ru.sputnik.md/20210823/rossiya-iran-i-kitay-provedut-morskie-ucheniya-v-rayone-persidskogo-zaliva-44156608.html
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владимир путин, российский флот
Путин сообщил о планах совершенствования российского флота
Президент России принял участие в открытии форума "Армия-2021" и Армейских международных игр, а также дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ РФ.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин открыл в понедельник форум "Армия-2021" и Армейские международные игры.
В ходе своего выступления российский президент заявил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, сообщает РИА Новости
.
Также Путин в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.
"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России. Совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота. Оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах. Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", – сказал глава России.
Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.
Форум "Армия" проходит с 22 по 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.