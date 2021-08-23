https://ru.sputnik.md/20210823/putin-rossiyskiy-flot-44166846.html

Путин сообщил о планах совершенствования российского флота

Путин сообщил о планах совершенствования российского флота

Президент России в режиме видеоконференции дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ РФ.

2021-08-23T18:41+0300

2021-08-23T18:41+0300

2021-08-23T18:41+0300

россия

владимир путин

российский флот

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин открыл в понедельник форум "Армия-2021" и Армейские международные игры.В ходе своего выступления российский президент заявил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, сообщает РИА Новости. Также Путин в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.Форум "Армия" проходит с 22 по 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

https://ru.sputnik.md/20210823/rossiya-iran-i-kitay-provedut-morskie-ucheniya-v-rayone-persidskogo-zaliva-44156608.html

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владимир путин, российский флот