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Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности
Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности
Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в Москве в воскресенье.Путин подчеркнул, что Россия в контакте с другими государствами сделает все, чтобы обеспечить стабильность в регионе. Он отметил, что что те ужасы, которые происходят сейчас в Афганистане, не так давно были в России, и возвращения этого в РФ не хотят."Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", – сказал Путин.
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Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности

20:32 23.08.2021
92
© Ruptly
Российский президент рассказал, как ситуация в Афганистане может повлиять на происходящее в РФ, несмотря на отсутствие у стран общих границ.
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в Москве в воскресенье.

"Прямое отношение имеет к нашей безопасности, ведь наши западные партнеры так настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США и других стран. Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим? Это просто унизительный подход к решению этого вопроса", – заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия в контакте с другими государствами сделает все, чтобы обеспечить стабильность в регионе. Он отметил, что что те ужасы, которые происходят сейчас в Афганистане, не так давно были в России, и возвращения этого в РФ не хотят.

"Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", – сказал Путин.
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