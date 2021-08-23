https://ru.sputnik.md/20210823/putin-situatsii-afganistan-44170496.html

Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности

Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности

Путин – о ситуации в Афганистане: прямое отношение имеет к нашей безопасности

2021-08-23T20:32+0300

2021-08-23T20:32+0300

2021-08-23T20:32+0300

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владимир путин

афганистан

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в Москве в воскресенье.Путин подчеркнул, что Россия в контакте с другими государствами сделает все, чтобы обеспечить стабильность в регионе. Он отметил, что что те ужасы, которые происходят сейчас в Афганистане, не так давно были в России, и возвращения этого в РФ не хотят."Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", – сказал Путин.

афганистан

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видео, мультимедиа, владимир путин, афганистан