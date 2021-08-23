https://ru.sputnik.md/20210823/rossiya-iran-i-kitay-provedut-morskie-ucheniya-v-rayone-persidskogo-zaliva-44156608.html

Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива

Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива

Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива

2021-08-23T13:52+0300

2021-08-23T13:52+0300

2021-08-23T13:52+0300

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.Джагарян добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар."Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.

https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html

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