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Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
2021-08-23T13:52+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.Джагарян добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар."Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.
https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html
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в мире, россия, китай, иран

Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива

13:52 23.08.2021
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМеждународные военно-морские учения
Международные военно-морские учения - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Военные маневры планируется провести примерно через полгода.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"В конце текущего-начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами", - сказал дипломат.
Джагарян добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар.
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"Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.
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