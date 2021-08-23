https://ru.sputnik.md/20210823/rossiya-iran-i-kitay-provedut-morskie-ucheniya-v-rayone-persidskogo-zaliva-44156608.html
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
2021-08-23T13:52+0300
2021-08-23T13:52+0300
2021-08-23T13:52+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.Джагарян добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар."Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.
https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html
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в мире, россия, китай, иран
Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
Военные маневры планируется провести примерно через полгода.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik.
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости
посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"В конце текущего-начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами", - сказал дипломат.
Джагарян добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар.
"Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.