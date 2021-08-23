https://ru.sputnik.md/20210823/russia-pravila-vezda-44164276.html
В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
Въехать в Россию можно будет при наличии специально приложения
2021-08-23T16:36+0300
2021-08-23T16:36+0300
2021-08-23T16:36+0300
коронавирус
в молдове
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молдова
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменятся правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо будет регистрировать результаты теста на COVID-19 в мобильном приложении "Путешествуйте без COVID-19", сообщили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД. Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке. При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции."Нет необходимости проводить ПЦР на территории РФ у граждан Молдовы, имеющих подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.Отмечается, что в приложении будут указаны лаборатории, в которых можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, которые будут загружены в приложение.
https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html
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Юлия Липовая
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в молдове, россия, молдова
В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
Теперь въехать в Россию можно будет при наличии специального приложения, содержащего результат теста на коронавирус и данные о вакцинации.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменятся правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо будет регистрировать результаты теста на COVID-19 в мобильном приложении "Путешествуйте без COVID-19", сообщили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД.
Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке.
"Тест должен быть проведен методом ПЦР, быть отрицательным и иметь срок действия не более 72 часов", – уточнили в Минздраве.
При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции.
"Нет необходимости проводить ПЦР на территории РФ у граждан Молдовы, имеющих подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.
Отмечается, что в приложении будут указаны лаборатории, в которых можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, которые будут загружены в приложение.