Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210823/russia-pravila-vezda-44164276.html
В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
Въехать в Россию можно будет при наличии специально приложения
2021-08-23T16:36+0300
2021-08-23T16:36+0300
коронавирус
в молдове
россия
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35109675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a9be7779c19bc1a00983f51154f8251e.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменятся правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо будет регистрировать результаты теста на COVID-19 в мобильном приложении "Путешествуйте без COVID-19", сообщили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД. Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке. При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции."Нет необходимости проводить ПЦР на территории РФ у граждан Молдовы, имеющих подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.Отмечается, что в приложении будут указаны лаборатории, в которых можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, которые будут загружены в приложение.
https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35109675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01af324460575d6721656e2e1f14dd43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, россия, молдова

В России изменили правила въезда для граждан Молдовы

16:36 23.08.2021
469
© Sputnik / Mihai CarausФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь въехать в Россию можно будет при наличии специального приложения, содержащего результат теста на коронавирус и данные о вакцинации.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменятся правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо будет регистрировать результаты теста на COVID-19 в мобильном приложении "Путешествуйте без COVID-19", сообщили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД.
Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке.

"Тест должен быть проведен методом ПЦР, быть отрицательным и иметь срок действия не более 72 часов", – уточнили в Минздраве.

При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции.
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь косит жителей Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Радио
Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
20 августа, 08:30
1106
"Нет необходимости проводить ПЦР на территории РФ у граждан Молдовы, имеющих подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.
Отмечается, что в приложении будут указаны лаборатории, в которых можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, которые будут загружены в приложение.
100010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:47Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
17:42Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
17:26Украина тридцать лет спустя: проблема выбора
17:01Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
16:36В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
16:08Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
15:40Политическая и кредитная кабала: что принесла Украине ассоциация с ЕС
15:28В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный
14:54МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
14:45ЧП в Комрате: в водопроводной воде обнаружились живые "сюрпризы"
14:27Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
13:52Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
13:30Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
13:26Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
13:20В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19
12:46Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
12:35КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
12:12В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения
12:05Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
11:47Стояногло направит в парламент письмо: что он требует