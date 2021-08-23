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Самый точный прогноз погоды: жара не сдается
Самый точный прогноз погоды: жара не сдается
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 23.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-23T07:00+0300
2021-08-23T07:00+0300
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +27 до +29.Позднее, 24-25 августа, сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.Праздники и народные приметыПравославная церковь 23 августа вспоминает святого Лаврентия Римского.В народе этот день назывался Лаврентием Зоречником из-за алых утренних и вечерних зорь. Поэтому на Лаврентия в старину ходили встречать рассвет и провожать закат, считалось, что они будут самыми красивыми за все лето.Символ 23 августа — вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья.Также по воде в этот день определяли, какими будут наступающие осень и зима. Если она тихая и спокойная — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей.
https://ru.sputnik.md/20210814/uspenskij-post-chto-nelzya-delat-kak-pitatsya-43892587.html
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Евгений Чебан
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прогноз, погода

Самый точный прогноз погоды: жара не сдается

07:00 23.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausParcul Alunelul umbrele
Parcul Alunelul umbrele - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +27 до +29.
Позднее, 24-25 августа, сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 23 августа вспоминает святого Лаврентия Римского.
В народе этот день назывался Лаврентием Зоречником из-за алых утренних и вечерних зорь. Поэтому на Лаврентия в старину ходили встречать рассвет и провожать закат, считалось, что они будут самыми красивыми за все лето.
Успенский пост 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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Символ 23 августа — вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья.
Также по воде в этот день определяли, какими будут наступающие осень и зима. Если она тихая и спокойная — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей.
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