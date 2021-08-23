https://ru.sputnik.md/20210823/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-ne-sdaetsya-44140842.html

Самый точный прогноз погоды: жара не сдается

Самый точный прогноз погоды: жара не сдается

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 23.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-23T07:00+0300

2021-08-23T07:00+0300

2021-08-23T07:00+0300

прогноз

погода

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +27 до +29.Позднее, 24-25 августа, сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.Праздники и народные приметыПравославная церковь 23 августа вспоминает святого Лаврентия Римского.В народе этот день назывался Лаврентием Зоречником из-за алых утренних и вечерних зорь. Поэтому на Лаврентия в старину ходили встречать рассвет и провожать закат, считалось, что они будут самыми красивыми за все лето.Символ 23 августа — вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья.Также по воде в этот день определяли, какими будут наступающие осень и зима. Если она тихая и спокойная — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей.

https://ru.sputnik.md/20210814/uspenskij-post-chto-nelzya-delat-kak-pitatsya-43892587.html

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2021

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прогноз, погода