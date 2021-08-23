Санду обсудила условия поступления в Молдову 50 миллионов евро

"Обсудили выделение 50 миллионов евро – около миллиарда леев – из пакета макрофинансовой помощи, для получения которого нами выполнены почти все требования. Единственное условие для получения этого транша, по которому у нас нет достаточного прогресса, – это наличие четкой стратегии возвращения средств по делу о "краже миллиарда", которую должна была разработать прокуратура".