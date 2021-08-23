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Санду обсудила условия поступления в Молдову 50 миллионов евро
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova Майя Санду
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Президент Молдовы рассказала об условиях поступления в Молдову крупной финансовой помощи.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с вице-председателем Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, где ранее приняла участие в саммите "Крымская платформа".
"Обсудили выделение 50 миллионов евро – около миллиарда леев – из пакета макрофинансовой помощи, для получения которого нами выполнены почти все требования. Единственное условие для получения этого транша, по которому у нас нет достаточного прогресса, – это наличие четкой стратегии возвращения средств по делу о "краже миллиарда", которую должна была разработать прокуратура".
В беседе с вице-президентом ЕК Санду также подтвердила приверженность нового правительства Молдовы реформированию судебной системы, искоренению коррупции и укреплению государственных институтов для восстановления доверия граждан страны и повышения их благосостояния.