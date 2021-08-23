https://ru.sputnik.md/20210823/sandu-moldova-territorialnuya-tselostnost-ukraine-44158257.html
Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
Майя Санду выступила на Крымской платформе все заявления
2021-08-23T13:26+0300
2021-08-23T13:26+0300
2021-08-23T13:44+0300
политика
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майя санду
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду принимает участие в "Крымской платформе" в Киеве. В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. Она отметила, что Молдова поддерживает 68-ю Резолюцию 68 Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. "Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям. И, как страна, мы зависим от порядка региональной безопасности, основанного на соблюдении правил", - уточнила глава государства. По ее словам, "в течение длительного времени этот порядок находится под угрозой", в частности, когда нарушаются правила, закрепленные в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы и других основополагающих принципах международного права. "Международный порядок, основанный на правилах, а не одно применение силы, является единственным прочным фундаментом, на котором можно построить мирный и процветающий регион - в интересах всех", - полагает президент Молдовы. Выступая перед участниками саммита, Санду отметила, что "будущее — это сотрудничество, уважение прав человека и экономическое развитие для всех".Как уточнила Санду, "в регионе, далеко не безопасном и нестабильном, в котором нормы поведения рушатся, "государства должны придерживаться ряда фундаментальных правил, регулирующих отношения между ними и обеспечивающих региональный порядок". По мнению главы государства, нельзя допустить, чтобы исторические обиды, ревизионистская политика, прямое применение силы и пренебрежение правами человека стали новой нормой. Как уверена Санду, всем необходимо вернуться к мирному, политическому разрешению споров и сообща противостоять угрозам региональной безопасности.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20210823/sotsialisty-sandu-krymskoy-platforme-44150633.html
https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html
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в мире, украина, молдова, майя санду
Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
13:26 23.08.2021 (обновлено: 13:44 23.08.2021)
Майя Санду выступила с заявлением перед присутствующими на "Крымской платформе".
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду принимает участие в "Крымской платформе" в Киеве.
В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов.
Подтверждаю неизменную поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым — это Украина, а его незаконная аннексия — это очевидное нарушение норм международного права. Молдова была и будет вашим надежным партнером, которому можно доверять.
Майя Санду
президент Молдовы
Она отметила, что Молдова поддерживает 68-ю Резолюцию 68 Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.
"Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям. И, как страна, мы зависим от порядка региональной безопасности, основанного на соблюдении правил", - уточнила глава государства.
По ее словам, "в течение длительного времени этот порядок находится под угрозой", в частности, когда нарушаются правила, закрепленные в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы и других основополагающих принципах международного права.
"Международный порядок, основанный на правилах, а не одно применение силы, является единственным прочным фундаментом, на котором можно построить мирный и процветающий регион - в интересах всех", - полагает президент Молдовы.
Выступая перед участниками саммита, Санду отметила, что "будущее — это сотрудничество, уважение прав человека и экономическое развитие для всех".
Как уточнила Санду, "в регионе, далеко не безопасном и нестабильном, в котором нормы поведения рушатся, "государства должны придерживаться ряда фундаментальных правил, регулирующих отношения между ними и обеспечивающих региональный порядок".
По мнению главы государства, нельзя допустить, чтобы исторические обиды, ревизионистская политика, прямое применение силы и пренебрежение правами человека стали новой нормой.
Как уверена Санду, всем необходимо вернуться к мирному, политическому разрешению споров и сообща противостоять угрозам региональной безопасности.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".