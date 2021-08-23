https://ru.sputnik.md/20210823/sandu-moldova-territorialnuya-tselostnost-ukraine-44158257.html

Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины

Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины

Майя Санду выступила на Крымской платформе все заявления

2021-08-23T13:26+0300

2021-08-23T13:26+0300

2021-08-23T13:44+0300

политика

в мире

украина

молдова

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/17/44157181_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ad7fc54a620dc0edfffe2e38f8f130f6.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду принимает участие в "Крымской платформе" в Киеве. В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. Она отметила, что Молдова поддерживает 68-ю Резолюцию 68 Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. "Молдова — государство, приверженное миру и мирным дипломатическим решениям. И, как страна, мы зависим от порядка региональной безопасности, основанного на соблюдении правил", - уточнила глава государства. По ее словам, "в течение длительного времени этот порядок находится под угрозой", в частности, когда нарушаются правила, закрепленные в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы и других основополагающих принципах международного права. "Международный порядок, основанный на правилах, а не одно применение силы, является единственным прочным фундаментом, на котором можно построить мирный и процветающий регион - в интересах всех", - полагает президент Молдовы. Выступая перед участниками саммита, Санду отметила, что "будущее — это сотрудничество, уважение прав человека и экономическое развитие для всех".Как уточнила Санду, "в регионе, далеко не безопасном и нестабильном, в котором нормы поведения рушатся, "государства должны придерживаться ряда фундаментальных правил, регулирующих отношения между ними и обеспечивающих региональный порядок". По мнению главы государства, нельзя допустить, чтобы исторические обиды, ревизионистская политика, прямое применение силы и пренебрежение правами человека стали новой нормой. Как уверена Санду, всем необходимо вернуться к мирному, политическому разрешению споров и сообща противостоять угрозам региональной безопасности.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20210823/sotsialisty-sandu-krymskoy-platforme-44150633.html

https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html

украина

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, украина, молдова, майя санду