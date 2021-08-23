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https://ru.sputnik.md/20210823/sanktsii-russia-44176909.html
Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
2021-08-23T22:54+0300
2021-08-23T23:16+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Участники "Крымской платформы" по итогам саммита приняли декларацию, в которой заявили о возможности введения санкций против России из-за Крыма. Документ опубликовал МИД Украины.В документе также сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20210823/otnosheniya-moldova-russia-44173907.html
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украина, россия, крым, санкции

Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ

22:54 23.08.2021 (обновлено: 23:16 23.08.2021)
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© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERПрезидент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица позируют для группового фото во время саммита Крымской платформы в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица позируют для группового фото во время саммита Крымской платформы в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
МИД Украины сообщил о том, что участники "Крымской платформы" рассмотрят возможность санкций против России из-за Крыма.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Участники "Крымской платформы" по итогам саммита приняли декларацию, в которой заявили о возможности введения санкций против России из-за Крыма. Документ опубликовал МИД Украины.

"Участники международной "Крымской платформы" решили <...> рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — цитирует декларацию РИА Новости.

В документе также сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".
Майя Санду на Крымской платформе - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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Что ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"
21:17
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Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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