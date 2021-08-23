https://ru.sputnik.md/20210823/sanktsii-russia-44176909.html

Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ

Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ

Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ

2021-08-23T22:54+0300

2021-08-23T22:54+0300

2021-08-23T23:16+0300

политика

украина

россия

крым

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/17/44169249_0:273:3001:1961_1920x0_80_0_0_c0070583081e4c1e5a91825f841f8fd8.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Участники "Крымской платформы" по итогам саммита приняли декларацию, в которой заявили о возможности введения санкций против России из-за Крыма. Документ опубликовал МИД Украины.В документе также сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20210823/otnosheniya-moldova-russia-44173907.html

украина

россия

крым

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, крым, санкции