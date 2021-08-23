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Участники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
22:54 23.08.2021 (обновлено: 23:16 23.08.2021)
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© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERПрезидент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица позируют для группового фото во время саммита Крымской платформы в Киеве
МИД Украины сообщил о том, что участники "Крымской платформы" рассмотрят возможность санкций против России из-за Крыма.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Участники "Крымской платформы" по итогам саммита приняли декларацию, в которой заявили о возможности введения санкций против России из-за Крыма. Документ опубликовал МИД Украины.
"Участники международной "Крымской платформы" решили <...> рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — цитирует декларацию РИА Новости.
В документе также сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".
Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".