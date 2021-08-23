https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава

Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава

В Минздраве рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября

2021-08-23T17:01+0300

2021-08-23T17:01+0300

2021-08-23T17:19+0300

в молдове

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вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С первого сентября ученики вернутся в школы, обучение будет проходить с физическим присутствием детей, сообщила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко. Это заявление было сделано по результатам заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.По словам Немеренко, была принята инструкция по организации работы всех учебных заведений как дошкольного образования, так среднего и высшего. Специалисты обсудили все, что касается учебного процесса, включая эпидемиологические меры.Она добавила, что эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября, чтобы обезопасить учащихся.При этом были выдвинуты определенные условия для персонала всех образовательных учреждений. По ее данным, от соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Как добавила Немеренко, также будут освобождены от регулярного тестирования те сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и имеют антитела.

https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, образование, вакцинация