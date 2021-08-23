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Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
В Минздраве рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября
2021-08-23T17:01+0300
2021-08-23T17:01+0300
2021-08-23T17:19+0300
в молдове
молдова
образование
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С первого сентября ученики вернутся в школы, обучение будет проходить с физическим присутствием детей, сообщила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко. Это заявление было сделано по результатам заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.По словам Немеренко, была принята инструкция по организации работы всех учебных заведений как дошкольного образования, так среднего и высшего. Специалисты обсудили все, что касается учебного процесса, включая эпидемиологические меры.Она добавила, что эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября, чтобы обезопасить учащихся.При этом были выдвинуты определенные условия для персонала всех образовательных учреждений. По ее данным, от соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Как добавила Немеренко, также будут освобождены от регулярного тестирования те сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и имеют антитела.
https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html
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в молдове, молдова, образование, вакцинация
Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
17:01 23.08.2021 (обновлено: 17:19 23.08.2021)
Дети смогут посещать занятия в школе, но все сотрудники образовательных учреждений должны либо вакцинироваться, либо регулярно сдавать тест на коронавирус.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. С первого сентября ученики вернутся в школы, обучение будет проходить с физическим присутствием детей, сообщила на брифинге в понедельник глава Минздрава Алла Немеренко.
Это заявление было сделано по результатам заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
По словам Немеренко, была принята инструкция по организации работы всех учебных заведений как дошкольного образования, так среднего и высшего. Специалисты обсудили все, что касается учебного процесса, включая эпидемиологические меры.
Учащиеся – это в основном дети, и, как мы знаем, это – непривитая группа населения. Поэтому, чтобы предотвратить заражение коронавирусом в школах, комиссия рекомендует обеспечить как минимум 95% привитых среди взрослых людей в каждом учебном заведении.
Алла Немеренко
Глава Минздрава
Она добавила, что эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября, чтобы обезопасить учащихся.
При этом были выдвинуты определенные условия для персонала всех образовательных учреждений.
"Персонал школы должен будет за свой счет раз в две недели сдавать тест на коронавирус. Разрешается как экспресс-тест, так и ПЦР", – пояснила глава Минздрава.
По ее данным, от соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Как добавила Немеренко, также будут освобождены от регулярного тестирования те сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и имеют антитела.