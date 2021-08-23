https://ru.sputnik.md/20210823/snova-vandaly-na-etot-raz-postradala-nadpis-vremen-vov-v-kishineve-44150573.html

Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе

Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе

Вандалы осквернили надпись времен ВОВ в Кишиневе

2021-08-23T11:35+0300

2021-08-23T11:35+0300

2021-08-23T12:04+0300

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Когда стало известно о том, что на севере республики был совершен акт надругательства над памятником советским воинам, невольно подумалось, что это не последняя новость такого характера. Стало недоброй традицией накануне памятных дат нашей истории, в особенности событий Великой Отечественной войны, устраивать различные провокации, бессовестные выпады и атаки на военно-историческое наследие.В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма неизвестные вандалы закрасили в Кишиневе историческую надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет. 27.8.1944.л-т Гуркин". Надпись спасло от повреждения и уничтожения защитное стекло, установленное молдавскими поисковыми организациями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" несколько лет назад.Решением муниципального совета муниципия Кишинев № 6/17 от 19 декабря 2016 года надписи: "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся на улицах города, были признаны памятниками истории и с момента принятия решение охраняются государством. Их осквернение квалифицируется как "вандализм". О случившемся оповещены органы правопорядка.Лейтенант Пётр Романович Гуркин родился в 1921 году в поселке "10 Лет Октября" Чистяковского района Сталинской области Украинской ССР. С февраля 1940 года был командиром взвода 130-го инженерно-саперного батальона 61-й инженерно-саперной Кишиневской Краснознаменной бригады 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. 30 апреля 1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 23 апреля 1945 года в Берлине.

https://ru.sputnik.md/20210820/vandaly-snova-atakovali-pamyatnik-voinam-velikoy-otechestvennoy-44109516.html

кишинев

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в молдове, кишинев, великая отечественная война, вандализм