Новости Кишинева
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Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе
11:35 23.08.2021 (обновлено: 12:04 23.08.2021)
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© Photo : Алексей ПетровичИсторическую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
© Photo : Алексей Петрович
В Кишиневе неизвестные вандалы осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Когда стало известно о том, что на севере республики был совершен акт надругательства над памятником советским воинам, невольно подумалось, что это не последняя новость такого характера. Стало недоброй традицией накануне памятных дат нашей истории, в особенности событий Великой Отечественной войны, устраивать различные провокации, бессовестные выпады и атаки на военно-историческое наследие.
20 августа, 22:27
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В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма неизвестные вандалы закрасили в Кишиневе историческую надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет. 27.8.1944.л-т Гуркин". Надпись спасло от повреждения и уничтожения защитное стекло, установленное молдавскими поисковыми организациями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" несколько лет назад.
© Photo : Алексей ПетровичИсторическую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
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© Photo : Алексей Петрович
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
© Photo : Алексей ПетровичИсторическая надпись до рестраврации
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© Photo : Алексей Петрович
Историческая надпись до рестраврации
© Photo : Алексей ПетровичПроцесс установки защитных стекол
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© Photo : Алексей Петрович
Процесс установки защитных стекол
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© Photo : Алексей Петрович
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
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© Photo : Алексей Петрович
Историческая надпись до рестраврации
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© Photo : Алексей Петрович
Процесс установки защитных стекол
Решением муниципального совета муниципия Кишинев № 6/17 от 19 декабря 2016 года надписи: "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся на улицах города, были признаны памятниками истории и с момента принятия решение охраняются государством. Их осквернение квалифицируется как "вандализм". О случившемся оповещены органы правопорядка.
© Photo : Алексей ПетровичОсвободитель Кишинева лейтенант Петр Гуркин
Освободитель Кишинева лейтенант Петр Гуркин
© Photo : Алексей Петрович
Лейтенант Пётр Романович Гуркин родился в 1921 году в поселке "10 Лет Октября" Чистяковского района Сталинской области Украинской ССР. С февраля 1940 года был командиром взвода 130-го инженерно-саперного батальона 61-й инженерно-саперной Кишиневской Краснознаменной бригады 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. 30 апреля 1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 23 апреля 1945 года в Берлине.