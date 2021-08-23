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Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе
Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе
Вандалы осквернили надпись времен ВОВ в Кишиневе
2021-08-23T11:35+0300
2021-08-23T12:04+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Когда стало известно о том, что на севере республики был совершен акт надругательства над памятником советским воинам, невольно подумалось, что это не последняя новость такого характера. Стало недоброй традицией накануне памятных дат нашей истории, в особенности событий Великой Отечественной войны, устраивать различные провокации, бессовестные выпады и атаки на военно-историческое наследие.В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма неизвестные вандалы закрасили в Кишиневе историческую надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет. 27.8.1944.л-т Гуркин". Надпись спасло от повреждения и уничтожения защитное стекло, установленное молдавскими поисковыми организациями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" несколько лет назад.Решением муниципального совета муниципия Кишинев № 6/17 от 19 декабря 2016 года надписи: "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся на улицах города, были признаны памятниками истории и с момента принятия решение охраняются государством. Их осквернение квалифицируется как "вандализм". О случившемся оповещены органы правопорядка.Лейтенант Пётр Романович Гуркин родился в 1921 году в поселке "10 Лет Октября" Чистяковского района Сталинской области Украинской ССР. С февраля 1940 года был командиром взвода 130-го инженерно-саперного батальона 61-й инженерно-саперной Кишиневской Краснознаменной бригады 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. 30 апреля 1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 23 апреля 1945 года в Берлине.
https://ru.sputnik.md/20210820/vandaly-snova-atakovali-pamyatnik-voinam-velikoy-otechestvennoy-44109516.html
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в молдове, кишинев, великая отечественная война, вандализм

Снова вандалы: на этот раз пострадала надпись времен ВОВ в Кишиневе

11:35 23.08.2021 (обновлено: 12:04 23.08.2021)
128
© Photo : Алексей ПетровичИсторическую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В Кишиневе неизвестные вандалы осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Когда стало известно о том, что на севере республики был совершен акт надругательства над памятником советским воинам, невольно подумалось, что это не последняя новость такого характера. Стало недоброй традицией накануне памятных дат нашей истории, в особенности событий Великой Отечественной войны, устраивать различные провокации, бессовестные выпады и атаки на военно-историческое наследие.
Разрушенный вандалами памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Общество
Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
20 августа, 22:27
321
В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма неизвестные вандалы закрасили в Кишиневе историческую надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет. 27.8.1944.л-т Гуркин". Надпись спасло от повреждения и уничтожения защитное стекло, установленное молдавскими поисковыми организациями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" несколько лет назад.
© Photo : Алексей ПетровичИсторическую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками - Sputnik Молдова
1/3
© Photo : Алексей Петрович
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
© Photo : Алексей ПетровичИсторическая надпись до рестраврации
Историческая надпись до рестраврации - Sputnik Молдова
2/3
© Photo : Алексей Петрович
Историческая надпись до рестраврации
© Photo : Алексей ПетровичПроцесс установки защитных стекол
Процесс установки защитных стекол - Sputnik Молдова
3/3
© Photo : Алексей Петрович
Процесс установки защитных стекол
1/3
© Photo : Алексей Петрович
Историческую надпись спасло от повреждения защитное стекло, установленное молдавскими поисковиками
2/3
© Photo : Алексей Петрович
Историческая надпись до рестраврации
3/3
© Photo : Алексей Петрович
Процесс установки защитных стекол
Решением муниципального совета муниципия Кишинев № 6/17 от 19 декабря 2016 года надписи: "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся на улицах города, были признаны памятниками истории и с момента принятия решение охраняются государством. Их осквернение квалифицируется как "вандализм". О случившемся оповещены органы правопорядка.
© Photo : Алексей ПетровичОсвободитель Кишинева лейтенант Петр Гуркин
Освободитель Кишинева лейтенант Петр Гуркин - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Освободитель Кишинева лейтенант Петр Гуркин
© Photo : Алексей Петрович
Лейтенант Пётр Романович Гуркин родился в 1921 году в поселке "10 Лет Октября" Чистяковского района Сталинской области Украинской ССР. С февраля 1940 года был командиром взвода 130-го инженерно-саперного батальона 61-й инженерно-саперной Кишиневской Краснознаменной бригады 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. 30 апреля 1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 23 апреля 1945 года в Берлине.
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