https://ru.sputnik.md/20210823/sotsialisty-sandu-krymskoy-platforme-44150633.html

Партия социалистов выразила недоумение в связи с участием Санду в "Крымской платформе"

Партия социалистов выразила недоумение в связи с участием Санду в "Крымской платформе"

В Партии социалистов недовольны участием Санду в "Крымской платформе"

2021-08-23T10:49+0300

2021-08-23T10:49+0300

2021-08-23T10:59+0300

в молдове

украина

молдова

крым

партия социалистов республики молдова

политика

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Партия социалистов Молдовы выразила недоумение в связи с участием президента Майи Санду в "ангажированном антироссийском мероприятии под названием "Крымская платформа"". Как отмечено в заявлении партии, целью "Крымской платформы" является не помощь Крыму и его населению, не программы развития полуострова, не решение вопроса о его легитимном статусе, а "изоляция России и создание единого антироссийского фронта и новых разделительных линий в Европе".По мнению социалистов, осознавая всю сложность ситуации вокруг Крыма в контексте международного права, нет основания оспаривать легитимность голосования жителей Крыма на референдуме 16 марта 2014 года.Как считают в ПСРМ, глава государства подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдовой, а также подвергает риску все договоренности, достигнутые в ходе визита в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.Как уверены социалисты, от участия Санду в упомянутой платформе могут пострадать граждане республики – агропроизводители, экспортирующие молдавскую продукцию на российский рынок, молдавские трудовые мигранты, работающие в РФ, каждая семья, потребляющая российский природный газ.Также в политическом формировании обратили внимание на то, что новая власть игнорирует другие международные площадки, такие, как заседание глав правительств Евразийского Экономического Союза, где обсуждаются важные вопросы экономического и социального сотрудничества, интересующие граждан Молдовы.В заключении в заявлении говорится, что Партия социалистов выражает недоверие внешнеполитическому курсу президента Майи Санду, а также формирование готово приложить все усилия для восстановления доверия между Кишиневом и Москвой и дальнейшего развития двусторонних молдо-российских связей на уровне парламентов двух стран, местных органов власти и гражданского общества.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html

https://ru.sputnik.md/20210819/defolt-kiev-antirossiyskaya-politika-44043758.html

https://ru.sputnik.md/20210703/Sovetnik-Sandu-zapretila-gastroli-rossiyskikh-artistov-vystupavshikh-v-Krymu-35353748.html

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в молдове, украина, молдова, крым, партия социалистов республики молдова