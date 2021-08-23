https://ru.sputnik.md/20210823/stoyanoglo-napravit-v-parlament-pismo-chto-on-trebuet-44153164.html

Стояногло направит в парламент письмо: что он требует

Стояногло направит в парламент письмо: что он требует

Стояногло требует от парламента Молдовы пояснений

2021-08-23T11:47+0300

2021-08-23T11:47+0300

2021-08-23T12:00+0300

общество

в молдове

генпрокуратура молдовы

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник негативную оценку парламентом работы Генеральной прокуратуры. По мнению Стояногло, законодательный орган не вправе оценивать работу Генпрокуратуры и вмешиваться в ее деятельность. По его словам, даже с учетом того, что могут быть приняты какие-либо законы, "априори эти законы не могут применяться в отношении генпрокурора, поскольку мои права были закреплены тогда, когда я был назначен в установленном законом порядке", - подчеркнул глава Генпрокуратуры. Он пояснил, что есть только правила, которые предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе, а прокуроры и другие органы не имеют других рычагов, кроме тех, которые предусмотрены законами, и они не могут придумывать что-то новое. Напомним, ранее в пятницу в парламенте негативно оценили работу Генеральной прокуратуры. Также было принято решение, в котором потребовали Генпрокуратуру в течение 30 дней разработать новые инструменты для разработки эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, генпрокуратура молдовы