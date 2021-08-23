https://ru.sputnik.md/20210823/stoyanoglo-napravit-v-parlament-pismo-chto-on-trebuet-44153164.html
Стояногло направит в парламент письмо: что он требует
Стояногло направит в парламент письмо: что он требует
Стояногло требует от парламента Молдовы пояснений
2021-08-23T11:47+0300
2021-08-23T11:47+0300
2021-08-23T12:00+0300
общество
в молдове
генпрокуратура молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник негативную оценку парламентом работы Генеральной прокуратуры. По мнению Стояногло, законодательный орган не вправе оценивать работу Генпрокуратуры и вмешиваться в ее деятельность. По его словам, даже с учетом того, что могут быть приняты какие-либо законы, "априори эти законы не могут применяться в отношении генпрокурора, поскольку мои права были закреплены тогда, когда я был назначен в установленном законом порядке", - подчеркнул глава Генпрокуратуры. Он пояснил, что есть только правила, которые предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе, а прокуроры и другие органы не имеют других рычагов, кроме тех, которые предусмотрены законами, и они не могут придумывать что-то новое. Напомним, ранее в пятницу в парламенте негативно оценили работу Генеральной прокуратуры. Также было принято решение, в котором потребовали Генпрокуратуру в течение 30 дней разработать новые инструменты для разработки эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3acc5e166972cc6930a9260ae9071d0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, генпрокуратура молдовы
Стояногло направит в парламент письмо: что он требует
11:47 23.08.2021 (обновлено: 12:00 23.08.2021)
Александр Стояногло направит письмо в законодательный форум и потребует пояснений в отношении последних требований парламента к Генпрокуратуре.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал на брифинге в понедельник негативную оценку парламентом работы Генеральной прокуратуры.
По мнению Стояногло, законодательный орган не вправе оценивать работу Генпрокуратуры и вмешиваться в ее деятельность.
"Все оценки, которые были даны до сих пор, носят исключительно политический и популистский характер. Я не думаю, что парламент вправе давать оценку деятельности Генпрокуратуры. Непонятно, на основании каких критериев такая оценка дается", - заявил Стояногло.
По его словам, даже с учетом того, что могут быть приняты какие-либо законы, "априори эти законы не могут применяться в отношении генпрокурора, поскольку мои права были закреплены тогда, когда я был назначен в установленном законом порядке", - подчеркнул глава Генпрокуратуры.
"Сегодня мы отправим в парламент письмо, где попросим объяснений, о каких инструментах идет речь", - добавил генпрокурор.
Он пояснил, что есть только правила, которые предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе, а прокуроры и другие органы не имеют других рычагов, кроме тех, которые предусмотрены законами, и они не могут придумывать что-то новое.
"Это юридический нигилизм наших политиков, к сожалению," - заключил Стояногло.
Напомним, ранее в пятницу в парламенте негативно оценили работу Генеральной прокуратуры. Также было принято решение, в котором потребовали Генпрокуратуру в течение 30 дней разработать новые инструменты для разработки эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.