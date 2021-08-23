https://ru.sputnik.md/20210823/taksist-ugrozhal-pistoletom-44163682.html

Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом

Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом

В Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом

2021-08-23T20:04+0300

2021-08-23T20:04+0300

2021-08-23T20:04+0300

в молдове

такси

происшествия

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе таксист угрожал пассажирам пистолетом, об этом сообщает пресс-служба Генинспектората карабинеров МВД. Инцидент произошел поздно вечером 22 августа на пересечении улиц Сармизеджетуса и Зелинского в секторе Ботаника. Как установили прибывшие по вызову правоохранители, между пассажирами машины такси – молодыми мужчиной и женщиной – и водителем машины Toyota Prius возник конфликт, в результате которого таксист стал угрожать пистолетом. Пассажиры покинули автомобиль и вызвали полицию.Такси, принадлежащее одной из транспортных компаний столицы, сотрудники полиции вскоре нашли припаркованным по улице Дечебал. Было установлено, что водитель, 38-летний уроженец Криулянского района, владеет пистолетом марки CZ 92 калибра 6.35 мм на законных основаниях.В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства конфликта и степень вины его участников.

https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, такси, происшествия