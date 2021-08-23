https://ru.sputnik.md/20210823/taksist-ugrozhal-pistoletom-44163682.html
Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
В Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
2021-08-23T20:04+0300
2021-08-23T20:04+0300
2021-08-23T20:04+0300
в молдове
такси
происшествия
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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе таксист угрожал пассажирам пистолетом, об этом сообщает пресс-служба Генинспектората карабинеров МВД. Инцидент произошел поздно вечером 22 августа на пересечении улиц Сармизеджетуса и Зелинского в секторе Ботаника. Как установили прибывшие по вызову правоохранители, между пассажирами машины такси – молодыми мужчиной и женщиной – и водителем машины Toyota Prius возник конфликт, в результате которого таксист стал угрожать пистолетом. Пассажиры покинули автомобиль и вызвали полицию.Такси, принадлежащее одной из транспортных компаний столицы, сотрудники полиции вскоре нашли припаркованным по улице Дечебал. Было установлено, что водитель, 38-летний уроженец Криулянского района, владеет пистолетом марки CZ 92 калибра 6.35 мм на законных основаниях.В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства конфликта и степень вины его участников.
https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html
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в молдове, такси, происшествия
Шокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника, водитель машины такси угрожал оружием двум пассажирам.
КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе таксист угрожал пассажирам пистолетом, об этом сообщает пресс-служба Генинспектората карабинеров МВД.
Инцидент произошел поздно вечером 22 августа на пересечении улиц Сармизеджетуса и Зелинского в секторе Ботаника. Как установили прибывшие по вызову правоохранители, между пассажирами машины такси – молодыми мужчиной и женщиной – и водителем машины Toyota Prius возник конфликт, в результате которого таксист стал угрожать пистолетом. Пассажиры покинули автомобиль и вызвали полицию.
Такси, принадлежащее одной из транспортных компаний столицы, сотрудники полиции вскоре нашли припаркованным по улице Дечебал. Было установлено, что водитель, 38-летний уроженец Криулянского района, владеет пистолетом марки CZ 92 калибра 6.35 мм на законных основаниях.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства конфликта и степень вины его участников.