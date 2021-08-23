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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
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https://ru.sputnik.md/20210823/taliby-zayavili-chto-osadili-provintsiyu-pandzhsher-44157059.html
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
2021-08-23T14:27+0300
2021-08-23T14:27+0300
политика
в мире
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. "Талибан"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер, передает РИА Новости."Исламский эмират стремится к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210823/midei-grazhdan-moldovy-vyvezli-afganistan-44149058.html
https://ru.sputnik.md/20210821/brat-prezident-afganistan-prisoedinilsya-talibi-44119877.html
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в мире, афганистан

Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер

14:27 23.08.2021
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© Sputnik / Филипп Прокудин / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Афганистане
Повседневная жизнь в Афганистане - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Филипп Прокудин
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Кроме того, прозвучало заявление о стремлении к мирному разрешению конфликта.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. "Талибан"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер, передает РИА Новости.
"Исламский эмират стремится к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.
Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.
Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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МИДЕИ: двух граждан Молдовы эвакуировали из Афганистана
09:52
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Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Противостояние радикальных исламистов и сил правопорядка в Исламабаде - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Брат президента Афганистана присоединился к талибам
21 августа, 15:17
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Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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