https://ru.sputnik.md/20210823/taliby-zayavili-chto-osadili-provintsiyu-pandzhsher-44157059.html
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
2021-08-23T14:27+0300
2021-08-23T14:27+0300
2021-08-23T14:27+0300
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. "Талибан"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер, передает РИА Новости."Исламский эмират стремится к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210823/midei-grazhdan-moldovy-vyvezli-afganistan-44149058.html
https://ru.sputnik.md/20210821/brat-prezident-afganistan-prisoedinilsya-talibi-44119877.html
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в мире, афганистан
Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
Кроме того, прозвучало заявление о стремлении к мирному разрешению конфликта.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik.
"Талибан
"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер
, передает РИА Новости.
"Исламский эмират стремится к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.
Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.
Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ
, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле
аэропорт, который удерживают военные США
и других стран НАТО
.
*Террористическая организация, запрещенная в России.