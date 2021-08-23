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В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19
В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19
В Египте заявили о начале четвертой волны коронавируса
2021-08-23T13:20+0300
2021-08-23T13:20+0300
коронавирус
в мире
египет
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин,передает РИА Новости.Он проинформировал, что у большинства новых пациентов состояние легкой и средней степени тяжести, однако с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей, - подчеркнул чиновник."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По данным Минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случаев коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.
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в мире, египет

В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19

13:20 23.08.2021
52
© Sputnik / Mihai CarausCOVID врачи скорая
COVID врачи скорая - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Египет предупреждает о росте числа случаев коронавируса в стране.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин,передает РИА Новости.
"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - заявил Таг эд-Дин телеканалу Shams.
Он проинформировал, что у большинства новых пациентов состояние легкой и средней степени тяжести, однако с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей, - подчеркнул чиновник.
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Радио
Очередной вал коронавируса в Молдове: к чему готовиться гражданам
19 августа, 08:30
690
"Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.
По данным Минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случаев коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.
Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.
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