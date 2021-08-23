https://ru.sputnik.md/20210823/v-egipte-zayavili-o-nachale-chetvertoy-volny-covid-19-44154551.html

В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Египте заявили о начале четвертой волны коронавируса

2021-08-23T13:20+0300

2021-08-23T13:20+0300

2021-08-23T13:20+0300

коронавирус

в мире

египет

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин,передает РИА Новости.Он проинформировал, что у большинства новых пациентов состояние легкой и средней степени тяжести, однако с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей, - подчеркнул чиновник."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По данным Минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случаев коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.

https://ru.sputnik.md/20210819/val-koronavirus-moldova-44000331.html

египет

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в мире, египет