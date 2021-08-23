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В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный
15:28 23.08.2021 (обновлено: 15:40 23.08.2021)
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Аграрии автономии отчитались о небывалом урожае зерновых.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Рекордный урожай зерновых получили в текущем году аграрии Гагаузской автономии (АТО Гагаузия). Об этом было заявлено на прошедшем в понедельник торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов уборочной в аграрных предприятиях автономии.
В нем приняли участие глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах, а также руководители и сотрудники крупнейших аграрных компаний, сообщает пресс-служба башкана.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Сельхозпроизводители сообщили, что в нынешнем году собрали рекордный урожай: общая площадь зерновых первой группы составила 48,2 тысячи гектар. Предприятия собрали с этих площадей более 204 тысяч тонн зерна, это 147% от запланированного.
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Прошлый рекорд был отмечен в 2017 году, тогда урожайность составила 154 тысячи тонн.
За полтора месяца уборочной в процессе задействовали 170 единиц специальной техники предприятий региона и 26 единиц, привлеченных с северных районов Молдовы.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Башкан поблагодарила руководителей сельскохозяйственных компаний за интенсивный труд и за прекрасные результаты, обозначив приоритеты в развитии сельхозсектора Гагаузии. Основное внимание будет уделяться борьбе с эффектами засухи.
"2019 и 2020 годы показали нам, что мы не можем откладывать действия, нацеленные на снижение эффектов засухи. Необходимо предпринимать действия для сбора воды и улучшения управления водными ресурсами. Также необходимо увеличить площадь лесных насаждений", - отметила Ирина Влах.
Она сообщила, что работу в этом направлении будут вести совместно Исполнительный комитет и Народное Собрание автономии. "Гагаузия должна стать устойчивым производителем и поставщиком продовольствия - и мы с вами можем этого добиться", - сказала башкан.
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Лучшие предприятия и работники, достигшие высоких показателей, получили дипломы и денежные премии.