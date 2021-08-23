https://ru.sputnik.md/20210823/v-gagauzii-podveli-itogi-uborochnoy-urozhay-rekordnyy-44161766.html

В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный

В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный

В Гагаузии собрали рекордный урожай зерновых

2021-08-23T15:28+0300

2021-08-23T15:28+0300

2021-08-23T15:40+0300

экономика

в молдове

сельское хозяйство

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Рекордный урожай зерновых получили в текущем году аграрии Гагаузской автономии (АТО Гагаузия). Об этом было заявлено на прошедшем в понедельник торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов уборочной в аграрных предприятиях автономии.В нем приняли участие глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах, а также руководители и сотрудники крупнейших аграрных компаний, сообщает пресс-служба башкана.Сельхозпроизводители сообщили, что в нынешнем году собрали рекордный урожай: общая площадь зерновых первой группы составила 48,2 тысячи гектар. Предприятия собрали с этих площадей более 204 тысяч тонн зерна, это 147% от запланированного.Прошлый рекорд был отмечен в 2017 году, тогда урожайность составила 154 тысячи тонн.За полтора месяца уборочной в процессе задействовали 170 единиц специальной техники предприятий региона и 26 единиц, привлеченных с северных районов Молдовы.Башкан поблагодарила руководителей сельскохозяйственных компаний за интенсивный труд и за прекрасные результаты, обозначив приоритеты в развитии сельхозсектора Гагаузии. Основное внимание будет уделяться борьбе с эффектами засухи.Она сообщила, что работу в этом направлении будут вести совместно Исполнительный комитет и Народное Собрание автономии. "Гагаузия должна стать устойчивым производителем и поставщиком продовольствия - и мы с вами можем этого добиться", - сказала башкан.Лучшие предприятия и работники, достигшие высоких показателей, получили дипломы и денежные премии.

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https://ru.sputnik.md/20210730/v-gagauzii-sobran-rekordnyy-urozhay-zernovykh-43422608.html

https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html

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2021

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в молдове, сельское хозяйство