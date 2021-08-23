Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210823/v-gagauzii-podveli-itogi-uborochnoy-urozhay-rekordnyy-44161766.html
В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный
В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный
В Гагаузии собрали рекордный урожай зерновых
2021-08-23T15:28+0300
2021-08-23T15:40+0300
экономика
в молдове
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/17/44161878_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_d98a462b66d3b486d230cce8a10d239f.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Рекордный урожай зерновых получили в текущем году аграрии Гагаузской автономии (АТО Гагаузия). Об этом было заявлено на прошедшем в понедельник торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов уборочной в аграрных предприятиях автономии.В нем приняли участие глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах, а также руководители и сотрудники крупнейших аграрных компаний, сообщает пресс-служба башкана.Сельхозпроизводители сообщили, что в нынешнем году собрали рекордный урожай: общая площадь зерновых первой группы составила 48,2 тысячи гектар. Предприятия собрали с этих площадей более 204 тысяч тонн зерна, это 147% от запланированного.Прошлый рекорд был отмечен в 2017 году, тогда урожайность составила 154 тысячи тонн.За полтора месяца уборочной в процессе задействовали 170 единиц специальной техники предприятий региона и 26 единиц, привлеченных с северных районов Молдовы.Башкан поблагодарила руководителей сельскохозяйственных компаний за интенсивный труд и за прекрасные результаты, обозначив приоритеты в развитии сельхозсектора Гагаузии. Основное внимание будет уделяться борьбе с эффектами засухи.Она сообщила, что работу в этом направлении будут вести совместно Исполнительный комитет и Народное Собрание автономии. "Гагаузия должна стать устойчивым производителем и поставщиком продовольствия - и мы с вами можем этого добиться", - сказала башкан.Лучшие предприятия и работники, достигшие высоких показателей, получили дипломы и денежные премии.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-moldove-ozhidayut-urozhay-vinograda-vyshe-proshlogodnego-43800087.html
https://ru.sputnik.md/20210730/v-gagauzii-sobran-rekordnyy-urozhay-zernovykh-43422608.html
https://ru.sputnik.md/20210819/urozhay-gretskogo-orekha-moldova-44033528.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/17/44161878_86:0:1419:1000_1920x0_80_0_0_bd4ffe04c7d8705b2c7ad320d9aa5090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, сельское хозяйство

В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный

15:28 23.08.2021 (обновлено: 15:40 23.08.2021)
123
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Аграрии автономии отчитались о небывалом урожае зерновых.
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Рекордный урожай зерновых получили в текущем году аграрии Гагаузской автономии (АТО Гагаузия). Об этом было заявлено на прошедшем в понедельник торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов уборочной в аграрных предприятиях автономии.
В нем приняли участие глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах, а также руководители и сотрудники крупнейших аграрных компаний, сообщает пресс-служба башкана.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Сельхозпроизводители сообщили, что в нынешнем году собрали рекордный урожай: общая площадь зерновых первой группы составила 48,2 тысячи гектар. Предприятия собрали с этих площадей более 204 тысяч тонн зерна, это 147% от запланированного.
Виноградная гроздь - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Экономика
В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего
11 августа, 14:00
208
Прошлый рекорд был отмечен в 2017 году, тогда урожайность составила 154 тысячи тонн.
Сбор урожая зерновых - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Экономика
Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
30 июля, 15:11
1068
За полтора месяца уборочной в процессе задействовали 170 единиц специальной техники предприятий региона и 26 единиц, привлеченных с северных районов Молдовы.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Башкан Гагаузии Ирина Влах на мероприятии по подведению итогов уборочной
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Башкан поблагодарила руководителей сельскохозяйственных компаний за интенсивный труд и за прекрасные результаты, обозначив приоритеты в развитии сельхозсектора Гагаузии. Основное внимание будет уделяться борьбе с эффектами засухи.
"2019 и 2020 годы показали нам, что мы не можем откладывать действия, нацеленные на снижение эффектов засухи. Необходимо предпринимать действия для сбора воды и улучшения управления водными ресурсами. Также необходимо увеличить площадь лесных насаждений", - отметила Ирина Влах.
Она сообщила, что работу в этом направлении будут вести совместно Исполнительный комитет и Народное Собрание автономии. "Гагаузия должна стать устойчивым производителем и поставщиком продовольствия - и мы с вами можем этого добиться", - сказала башкан.
Грецкие орехи на деревянном столе - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Экономика
Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове
19 августа, 10:26
266
Лучшие предприятия и работники, достигшие высоких показателей, получили дипломы и денежные премии.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:47Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
17:42Ситуация с COVID-19 ухудшается: будет ли военный парад в День независимости
17:26Украина тридцать лет спустя: проблема выбора
17:01Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
16:36В России изменили правила въезда для граждан Молдовы
16:08Стали известны детали эвакуации молдавских граждан из Афганистана
15:40Политическая и кредитная кабала: что принесла Украине ассоциация с ЕС
15:28В Гагаузии подвели итоги уборочной: урожай - рекордный
14:54МИДЕИ: Афганистан покинули все граждане Молдовы, запросившие эвакуацию
14:45ЧП в Комрате: в водопроводной воде обнаружились живые "сюрпризы"
14:27Талибы заявили, что осадили провинцию Панджшер
13:52Россия, Иран и Китай проведут морские учения в районе Персидского залива
13:30Депутат Госдумы: самое главное, чтобы молдавский народ выбрал Молдову
13:26Санду: Молдова выступает за территориальную целостность Украины
13:20В Египте заявили о начале четвертой волны COVID-19
12:46Литвиненко раскритиковал инициативу Стояногло лишить чиновников иммунитета
12:35КНР считает необоснованными санкции США по "Севпотоку — 2"
12:12В Кишиневе ухудшается эпидситуация: ожидаются новые ограничения
12:05Папа Римский может отречься от престола - итальянские СМИ
11:47Стояногло направит в парламент письмо: что он требует