https://ru.sputnik.md/20210823/v-kitae-vpervye-s-iyulya-ne-zafiksirovany-lokalnye-sluchai-covid-19--44147994.html

В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19

В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19

В Китае преодолена вспышка штамма дельта

2021-08-23T10:28+0300

2021-08-23T10:28+0300

2021-08-23T10:28+0300

коронавирус

в мире

китай

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. За 22 августа в Китае новых случаев инфицирования COVID-19 внутри страны не зарегистрировано, сообщают "Известия" со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.Минувшее воскресенье стало перовым днем с июля, когда внутри КНР не было выявлено случаев коронавируса. Это дает основание полагать, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце июля, скоро прекратится, пишет Reuters.Новая вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована в аэропорту китайского города Нанкин. Там заболели 1200 человек. Вспышка была сосредоточена в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, недалеко от финансового центра Шанхая.Из-за новых случаев COVID-19 власти КНР приняли жесткие меры по борьбе с болезнью: были проведены миллионы тестов, носителей инфекции изолировали.

китай

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, китай