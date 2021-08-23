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В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19
В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19
В Китае преодолена вспышка штамма дельта
2021-08-23T10:28+0300
2021-08-23T10:28+0300
коронавирус
в мире
китай
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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. За 22 августа в Китае новых случаев инфицирования COVID-19 внутри страны не зарегистрировано, сообщают "Известия" со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.Минувшее воскресенье стало перовым днем с июля, когда внутри КНР не было выявлено случаев коронавируса. Это дает основание полагать, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце июля, скоро прекратится, пишет Reuters.Новая вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована в аэропорту китайского города Нанкин. Там заболели 1200 человек. Вспышка была сосредоточена в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, недалеко от финансового центра Шанхая.Из-за новых случаев COVID-19 власти КНР приняли жесткие меры по борьбе с болезнью: были проведены миллионы тестов, носителей инфекции изолировали.
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в мире, китай

В Китае впервые с июля не зафиксированы локальные случаи COVID-19

10:28 23.08.2021
82
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после начала пандемии
Китай через год после начала пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
/
Перейти в фотобанк
В КНР преодолена вспышка штамма "дельта".
КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. За 22 августа в Китае новых случаев инфицирования COVID-19 внутри страны не зарегистрировано, сообщают "Известия" со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.
Минувшее воскресенье стало перовым днем с июля, когда внутри КНР не было выявлено случаев коронавируса. Это дает основание полагать, что вспышка коронавируса, начавшаяся в конце июля, скоро прекратится, пишет Reuters.
Новая вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована в аэропорту китайского города Нанкин. Там заболели 1200 человек. Вспышка была сосредоточена в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, недалеко от финансового центра Шанхая.
Из-за новых случаев COVID-19 власти КНР приняли жесткие меры по борьбе с болезнью: были проведены миллионы тестов, носителей инфекции изолировали.
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