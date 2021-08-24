Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210824/agentstvo-gosuslug-budet-rabotat-28-i-30-avgusta-44197115.html
Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
Как будет работать паспортный стол в Молдове 28 и 30 августа
2021-08-24T15:21+0300
2021-08-24T15:21+0300
общество
в молдове
график работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719679_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5621bea9693f4a29c4d015ea5dbbb4a3.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Агентство госуслуг в будет работать 28 и 30 августа. Такое решение администрациея ведомства приняла из-за большого количества обращений от граждан.Напоминаем, что в конце лета у жителей Молдовы будет пятидневный мини-отпуск. Правительство приняло решение о переносе выходных: для государственных структур 30 августа будет считаться днем ​​отдыха, и для этого сотрудники госучреждений вышли на работу 21 августа. День Независимости, 27 августа, является нерабочим праздничным днем. Затем наступают два выходных дня, понедельник - также нерабочий. И 31 августа, в последний день лета, в Молдове отмечается праздник языка - Limba noastră.
https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719679_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cbd6c2a74f0d4e8417f1426770e7e61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, график работы

Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа

15:21 24.08.2021
91
© Sputnik / Mihai CarausМультифункциональный центр
Мультифункциональный центр - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
У сотрудников Агентства государственных услуг в Молдове мини-каникул не будет.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Агентство госуслуг в будет работать 28 и 30 августа. Такое решение администрациея ведомства приняла из-за большого количества обращений от граждан.
"В этот период у нас очень высокий спрос на услуги. В Республике Молдова находится большое количество граждан, проживающих за рубежом, и сейчас сезон отпусков, потребность в государственной регистрации актов гражданского состояния очень высока", - уточнил директор агентства.
Напоминаем, что в конце лета у жителей Молдовы будет пятидневный мини-отпуск. Правительство приняло решение о переносе выходных: для государственных структур 30 августа будет считаться днем ​​отдыха, и для этого сотрудники госучреждений вышли на работу 21 августа. День Независимости, 27 августа, является нерабочим праздничным днем. Затем наступают два выходных дня, понедельник - также нерабочий. И 31 августа, в последний день лета, в Молдове отмечается праздник языка - Limba noastră.
Репетиция парада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Новости Кишинева
Репетиция парада: на несколько дней в Кишиневе перекроют центр города
10:36
186
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:18Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
15:53В парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам новый председатель
15:32Демократия только на словах: как Украина стала страной репрессий и цензуры
15:21Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
14:47Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
14:43Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
14:20Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей
13:52Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
13:22Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:10В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:00Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
12:50Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
12:35Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:26В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
12:00Где в Кишиневе 24 августа находятся мобильные пункты вакцинации
11:45Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
11:41Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
11:23В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
11:22Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
11:13Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне