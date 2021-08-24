https://ru.sputnik.md/20210824/agentstvo-gosuslug-budet-rabotat-28-i-30-avgusta-44197115.html

Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа

Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа

Как будет работать паспортный стол в Молдове 28 и 30 августа

2021-08-24T15:21+0300

2021-08-24T15:21+0300

2021-08-24T15:21+0300

общество

в молдове

график работы

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Агентство госуслуг в будет работать 28 и 30 августа. Такое решение администрациея ведомства приняла из-за большого количества обращений от граждан.Напоминаем, что в конце лета у жителей Молдовы будет пятидневный мини-отпуск. Правительство приняло решение о переносе выходных: для государственных структур 30 августа будет считаться днем ​​отдыха, и для этого сотрудники госучреждений вышли на работу 21 августа. День Независимости, 27 августа, является нерабочим праздничным днем. Затем наступают два выходных дня, понедельник - также нерабочий. И 31 августа, в последний день лета, в Молдове отмечается праздник языка - Limba noastră.

https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html

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2021

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в молдове, график работы