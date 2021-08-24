https://ru.sputnik.md/20210824/agentstvo-gosuslug-budet-rabotat-28-i-30-avgusta-44197115.html
Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
Как будет работать паспортный стол в Молдове 28 и 30 августа
2021-08-24T15:21+0300
2021-08-24T15:21+0300
2021-08-24T15:21+0300
общество
в молдове
график работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719679_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5621bea9693f4a29c4d015ea5dbbb4a3.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Агентство госуслуг в будет работать 28 и 30 августа. Такое решение администрациея ведомства приняла из-за большого количества обращений от граждан.Напоминаем, что в конце лета у жителей Молдовы будет пятидневный мини-отпуск. Правительство приняло решение о переносе выходных: для государственных структур 30 августа будет считаться днем отдыха, и для этого сотрудники госучреждений вышли на работу 21 августа. День Независимости, 27 августа, является нерабочим праздничным днем. Затем наступают два выходных дня, понедельник - также нерабочий. И 31 августа, в последний день лета, в Молдове отмечается праздник языка - Limba noastră.
https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719679_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cbd6c2a74f0d4e8417f1426770e7e61.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
в молдове, график работы
Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
У сотрудников Агентства государственных услуг в Молдове мини-каникул не будет.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Агентство госуслуг в будет работать 28 и 30 августа. Такое решение администрациея ведомства приняла из-за большого количества обращений от граждан.
"В этот период у нас очень высокий спрос на услуги. В Республике Молдова находится большое количество граждан, проживающих за рубежом, и сейчас сезон отпусков, потребность в государственной регистрации актов гражданского состояния очень высока", - уточнил директор агентства.
Напоминаем, что в конце лета у жителей Молдовы будет пятидневный мини-отпуск. Правительство приняло решение о переносе выходных: для государственных структур 30 августа будет считаться днем отдыха, и для этого сотрудники госучреждений вышли на работу 21 августа. День Независимости, 27 августа, является нерабочим праздничным днем. Затем наступают два выходных дня, понедельник - также нерабочий. И 31 августа, в последний день лета, в Молдове отмечается праздник языка - Limba noastră.