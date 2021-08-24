https://ru.sputnik.md/20210824/armeyskie-mezhdunarodnye-igry-44199021.html

Пушки и музы: балет на открытии "Армейских международных игр – 2021"

Пушки и музы: балет на открытии "Армейских международных игр – 2021"

Пушки и музы: балет на открытии "Армейских международных игр-2021"

2021-08-24T19:52+0300

2021-08-24T19:52+0300

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Наибольшее впечатление на зрителей произвел номер солистов Имперского русского балета, которые исполнили отрывок из балета "Лебединое озера" прямо на броне танка.Накануне открытия Армейских игр в воскресенье, 22 августа начались международные соревнования по танковому биатлону. В них приняли участие 19 сборных из разных стран.Форум "Армия" проходит с 22 по 28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.В VII Армейских международных играх, которые проходят с 22 августа по 4 сентября, принимают участие 290 команд из 43 стран.

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