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Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
Какие вакцины от коронавируса будут делать иностранным студентам в России
2021-08-24T10:20+0300
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студенты
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Иностранные студенты, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться от коронавируса любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.По поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений, уточнил Фальков. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.
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в мире, россия, студенты

Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев

10:20 24.08.2021 (обновлено: 10:21 24.08.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova  / Перейти в фотобанкПосетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Глава Минобрнауки России рассказал о принципах отбора вакцин для иностранных студентов.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Иностранные студенты, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться от коронавируса любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.
"Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на Фалькова.
По поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений, уточнил Фальков. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Россия
Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
20 августа, 13:51
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