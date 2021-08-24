https://ru.sputnik.md/20210824/chem-vaktsiniruyut-v-rossii-studentov-inostrantsev-44179761.html

Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев

Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев

Какие вакцины от коронавируса будут делать иностранным студентам в России

2021-08-24T10:20+0300

2021-08-24T10:20+0300

2021-08-24T10:21+0300

коронавирус

в мире

россия

студенты

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Иностранные студенты, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться от коронавируса любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.По поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений, уточнил Фальков. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.

https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html

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в мире, россия, студенты