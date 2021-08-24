https://ru.sputnik.md/20210824/chem-vaktsiniruyut-v-rossii-studentov-inostrantsev-44179761.html
Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
Какие вакцины от коронавируса будут делать иностранным студентам в России
2021-08-24T10:20+0300
2021-08-24T10:20+0300
2021-08-24T10:21+0300
коронавирус
в мире
россия
студенты
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Иностранные студенты, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться от коронавируса любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.По поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений, уточнил Фальков. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.
https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html
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в мире, россия, студенты
Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
10:20 24.08.2021 (обновлено: 10:21 24.08.2021)
Глава Минобрнауки России рассказал о принципах отбора вакцин для иностранных студентов.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik.
Иностранные студенты, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться от коронавируса любой из зарегистрированных в России вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
, передает РИА Новости
.
"Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко
со ссылкой на Фалькова.
По поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию
на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений, уточнил Фальков. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с Министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.