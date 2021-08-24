https://ru.sputnik.md/20210824/delo-za-publikatsiyu-video-o-yazykovykh-reydakh-vozbuzhdeno-v-kazakhstane--44188195.html

Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане

Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане

Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане

2021-08-24T13:52+0300

2021-08-24T13:52+0300

2021-08-24T13:52+0300

общество

в молдове

казахстан

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых "языковых рейдах", сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.Дело возбуждено по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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