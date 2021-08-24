Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210824/delo-za-publikatsiyu-video-o-yazykovykh-reydakh-vozbuzhdeno-v-kazakhstane--44188195.html
Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
2021-08-24T13:52+0300
2021-08-24T13:52+0300
общество
в молдове
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44188589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52f0f30c6f1b50b6c0ba1c6e37c95bc8.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых "языковых рейдах", сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.Дело возбуждено по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
https://ru.sputnik.md/20210813/gastarbaytery-domoy-chto-stoit-za-dvizheniem-til-maydany-v-kazakhstane-43872654.html
https://ru.sputnik.md/20210823/mid-rossii-obvinil-prezidenta-ukrainy-razzhiganii-mezhnatsionalnoy-rozni-44146836.html
казахстан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44188589_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6a169e7a287657f2bc19ba5296db0428.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, казахстан

Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане

13:52 24.08.2021
8
© AP Photo / Vladimir TretyakovКазахстанская полиция
Казахстанская полиция - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Ранее на видеохостинге YouTube были размещены материалы с признаками разжигания межнациональной розни.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых "языковых рейдах", сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.
Человек считает деньги - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Политика
Гастарбайтеры, домой: что стоит за движением "Тил майданы" в Казахстане
13 августа, 14:00
371
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.

"Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" (онлайн-партия "Языковой фронт" - ред.) c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.
Глава МИД России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Политика
Глава МИД России обвинил президента Украины в разжигании межнациональной розни
Вчера, 09:20
155
Дело возбуждено по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
13:22Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:10В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:00Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
12:50Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
12:35Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:26В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
12:00Где в Кишиневе 24 августа находятся мобильные пункты вакцинации
11:45Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
11:41Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
11:23В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
11:22Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
11:13Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
10:36Репетиция парада: на несколько дней в Кишиневе перекроют центр города
10:20Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
10:00Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
09:50К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ
09:15Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
09:00Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
08:45Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун