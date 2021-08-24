Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210824/dodon-den-osvobozhdeniya-moldovy-ot-fashizma-otmechat-na-gosudarstvennom-urovne-44185504.html
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
2021-08-24T11:13+0300
2021-08-24T11:37+0300
общество
в молдове
ясско-кишиневская операция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2735/63/27356303_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_296d299f17c9534889270f24c969b3fc.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сердечные поздравления народу Молдовы по случаю 77-й годовщины со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции направил во вторник экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.Он отметил, что 77 лет назад на территории Молдовы "был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников". В связи с этим Игорь Додон подчеркнул недопустимость фальсификации истории.Игорь Додон выразил уверенность, что молдавский народ будет хранить память "о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни принесли мир на нашу землю".Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.
https://ru.sputnik.md/20190822/Yassko-Kishinvskaya-operatsiya-foto-27314109.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2735/63/27356303_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_943620883263e5c3d464dfc258ded8cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, ясско-кишиневская операция

Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне

11:13 24.08.2021 (обновлено: 11:37 24.08.2021)
52
© Sputnik / Miroslav RotariПамятник освободителям Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
Памятник освободителям Кишинева от немецко-фашистских захватчиков - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов поздравил жителей республики с 77-й годовщиной освобождения столицы страны от фашистской оккупации.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сердечные поздравления народу Молдовы по случаю 77-й годовщины со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции направил во вторник экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Он отметил, что 77 лет назад на территории Молдовы "был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников". В связи с этим Игорь Додон подчеркнул недопустимость фальсификации истории.

Считаю абсолютно недопустимой фальсификацию истории Великой Отечественной войны, принижение героического подвига воинов армии-освободительницы, уравнивание ветеранов Красной Армии с солдатами армии генерала Антонеску.

Igor Dodon - Sputnik Молдова
Игорь Додон
экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов
Игорь Додон выразил уверенность, что молдавский народ будет хранить память "о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни принесли мир на нашу землю".

"Убежден, что две великие даты, связанные с этими славными страницами, – День Победы 9 Мая и День освобождения Кишинева от фашистских захватчиков 24 августа – должны отмечаться в нашей стране на государственном уровне", - отметил экс-президент Молдовы.

Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.
Ясско-Кишинёвская операция - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2019
Фото
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
22 августа 2019, 09:01
909
200000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
13:22Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:10В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:00Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
12:50Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
12:35Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:26В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
12:00Где в Кишиневе 24 августа находятся мобильные пункты вакцинации
11:45Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
11:41Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
11:23В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
11:22Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
11:13Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
10:36Репетиция парада: на несколько дней в Кишиневе перекроют центр города
10:20Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
10:00Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
09:50К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ
09:15Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
09:00Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
08:45Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун