https://ru.sputnik.md/20210824/dodon-den-osvobozhdeniya-moldovy-ot-fashizma-otmechat-na-gosudarstvennom-urovne-44185504.html

Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне

Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне

Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне

2021-08-24T11:13+0300

2021-08-24T11:13+0300

2021-08-24T11:37+0300

общество

в молдове

ясско-кишиневская операция

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сердечные поздравления народу Молдовы по случаю 77-й годовщины со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции направил во вторник экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.Он отметил, что 77 лет назад на территории Молдовы "был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников". В связи с этим Игорь Додон подчеркнул недопустимость фальсификации истории.Игорь Додон выразил уверенность, что молдавский народ будет хранить память "о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни принесли мир на нашу землю".Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.

https://ru.sputnik.md/20190822/Yassko-Kishinvskaya-operatsiya-foto-27314109.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, ясско-кишиневская операция