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Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
2021-08-24T11:13+0300
2021-08-24T11:13+0300
2021-08-24T11:37+0300
общество
в молдове
ясско-кишиневская операция
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сердечные поздравления народу Молдовы по случаю 77-й годовщины со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции направил во вторник экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.Он отметил, что 77 лет назад на территории Молдовы "был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников". В связи с этим Игорь Додон подчеркнул недопустимость фальсификации истории.Игорь Додон выразил уверенность, что молдавский народ будет хранить память "о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни принесли мир на нашу землю".Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.
https://ru.sputnik.md/20190822/Yassko-Kishinvskaya-operatsiya-foto-27314109.html
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в молдове, ясско-кишиневская операция
Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
11:13 24.08.2021 (обновлено: 11:37 24.08.2021)
Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов поздравил жителей республики с 77-й годовщиной освобождения столицы страны от фашистской оккупации.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сердечные поздравления народу Молдовы по случаю 77-й годовщины со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции направил во вторник экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Он отметил, что 77 лет назад на территории Молдовы "был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников". В связи с этим Игорь Додон подчеркнул недопустимость фальсификации истории.
Считаю абсолютно недопустимой фальсификацию истории Великой Отечественной войны, принижение героического подвига воинов армии-освободительницы, уравнивание ветеранов Красной Армии с солдатами армии генерала Антонеску.
Игорь Додон
экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов
Игорь Додон выразил уверенность, что молдавский народ будет хранить память "о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые ценой своей жизни принесли мир на нашу землю".
"Убежден, что две великие даты, связанные с этими славными страницами, – День Победы 9 Мая и День освобождения Кишинева от фашистских захватчиков 24 августа – должны отмечаться в нашей стране на государственном уровне", - отметил экс-президент Молдовы.
Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.