Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
2021-08-24T14:47+0300
2021-08-24T14:56+0300
в молдове
общество
генпрокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34408491_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_5a2f03c31fb0d6edd17128c23ce30182.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Генпрокуратуре Молдовы заявили о намерении опротестовать поправки в закон "О прокуратуре", одобренные в парламенте во вторник. "Парламент Молдовы в срочном порядке игнорирует процедуры прозрачности принятия решений, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии, экспертов в данной области, а также мнения заинтересованных органов. В окончательном чтении одобрен ряд поправок к Закону о прокуратуре", - говорится в заявлении ведомства. Как добавили в Генпрокуратуре, в ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировкой, подготовленной министром юстиции. Эти поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно повредят конституционным принципам независимости государства, подрывая независимость прокуроров в пользу политического фактора, полагает Генпрокуратура. Таким образом, Генеральная прокуратура в ближайшие дни попросит Конституционный суд проверить конституционность поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/10/34408491_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6b0351ae39fe459cf31d2498339db4eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, генпрокурор

Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре

14:47 24.08.2021 (обновлено: 14:56 24.08.2021)
237
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре считают, что одобренные поправки в закон могут серьезно навредить конституционным принципам независимости государства.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Генпрокуратуре Молдовы заявили о намерении опротестовать поправки в закон "О прокуратуре", одобренные в парламенте во вторник.
"Парламент Молдовы в срочном порядке игнорирует процедуры прозрачности принятия решений, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии, экспертов в данной области, а также мнения заинтересованных органов. В окончательном чтении одобрен ряд поправок к Закону о прокуратуре", - говорится в заявлении ведомства.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
13:00
167
Как добавили в Генпрокуратуре, в ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировкой, подготовленной министром юстиции.
Президент Майя Санду и генпрокурор Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Политика
Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры
19 августа, 22:15
1405
Эти поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно повредят конституционным принципам независимости государства, подрывая независимость прокуроров в пользу политического фактора, полагает Генпрокуратура.
Таким образом, Генеральная прокуратура в ближайшие дни попросит Конституционный суд проверить конституционность поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.
100003
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:18Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
15:53В парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам новый председатель
15:32Демократия только на словах: как Украина стала страной репрессий и цензуры
15:21Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
14:47Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
14:43Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
14:20Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей
13:52Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
13:22Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:10В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:00Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
12:50Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
12:35Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:26В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
12:00Где в Кишиневе 24 августа находятся мобильные пункты вакцинации
11:45Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
11:41Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
11:23В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
11:22Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
11:13Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне