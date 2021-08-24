https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
2021-08-24T14:47+0300
2021-08-24T14:47+0300
2021-08-24T14:56+0300
в молдове
общество
генпрокурор
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Генпрокуратуре Молдовы заявили о намерении опротестовать поправки в закон "О прокуратуре", одобренные в парламенте во вторник. "Парламент Молдовы в срочном порядке игнорирует процедуры прозрачности принятия решений, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии, экспертов в данной области, а также мнения заинтересованных органов. В окончательном чтении одобрен ряд поправок к Закону о прокуратуре", - говорится в заявлении ведомства. Как добавили в Генпрокуратуре, в ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировкой, подготовленной министром юстиции. Эти поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно повредят конституционным принципам независимости государства, подрывая независимость прокуроров в пользу политического фактора, полагает Генпрокуратура. Таким образом, Генеральная прокуратура в ближайшие дни попросит Конституционный суд проверить конституционность поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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в молдове, генпрокурор
Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
14:47 24.08.2021 (обновлено: 14:56 24.08.2021)
В Генпрокуратуре считают, что одобренные поправки в закон могут серьезно навредить конституционным принципам независимости государства.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Генпрокуратуре Молдовы заявили о намерении опротестовать поправки в закон "О прокуратуре", одобренные в парламенте во вторник.
"Парламент Молдовы в срочном порядке игнорирует процедуры прозрачности принятия решений, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии, экспертов в данной области, а также мнения заинтересованных органов. В окончательном чтении одобрен ряд поправок к Закону о прокуратуре", - говорится в заявлении ведомства.
Как добавили в Генпрокуратуре, в ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировкой, подготовленной министром юстиции.
Эти поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно повредят конституционным принципам независимости государства, подрывая независимость прокуроров в пользу политического фактора, полагает Генпрокуратура.
Таким образом, Генеральная прокуратура в ближайшие дни попросит Конституционный суд проверить конституционность поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.