https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html

Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре

Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре

Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре

2021-08-24T14:47+0300

2021-08-24T14:47+0300

2021-08-24T14:56+0300

в молдове

общество

генпрокурор

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Генпрокуратуре Молдовы заявили о намерении опротестовать поправки в закон "О прокуратуре", одобренные в парламенте во вторник. "Парламент Молдовы в срочном порядке игнорирует процедуры прозрачности принятия решений, не принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии, экспертов в данной области, а также мнения заинтересованных органов. В окончательном чтении одобрен ряд поправок к Закону о прокуратуре", - говорится в заявлении ведомства. Как добавили в Генпрокуратуре, в ведомстве не согласны с тем, как поправки продвигались и принимались, а также с формулировкой, подготовленной министром юстиции. Эти поправки рискуют вызвать последствия, которые серьезно повредят конституционным принципам независимости государства, подрывая независимость прокуроров в пользу политического фактора, полагает Генпрокуратура. Таким образом, Генеральная прокуратура в ближайшие дни попросит Конституционный суд проверить конституционность поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, генпрокурор