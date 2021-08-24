https://ru.sputnik.md/20210824/grechka-44208414.html

Килограмм гречки по 53 лея. Виновата Россия?

Килограмм гречки по 53 лея. Виновата Россия?

Килограмм гречки за 53 лея. Виновата Россия?

2021-08-24T21:45+0300

2021-08-24T21:45+0300

2021-08-24T22:06+0300

экономика

в молдове

импорт

торговля

аналитика

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Уже как минимум неделю в розничных торговых сетях Молдовы крайнее раздражение покупателей вызывают цены на гречневую крупу, за считанные дни поднявшиеся почти в три раза.Так, в некоторых торговых точках Кишинева ценник на гречку (которую совсем недавно повсюду продавали в среднем по 18 леев) доходит уже до 53 леев за килограмм.Впрочем, и за такую цену ее в данный момент можно купить далеко не везде – популярный продукт в очередной раз стал в Молдове настоящим дефицитом."Рейд" корреспондента Sputnik Молдова в торговую точку одной из крупных сетей супермаркетов выявил аналогичную картину: гречневая крупа полностью отсутствует на полках.С первыми карантинными ограничениями начала 2020 года в Молдове, в свете эпидемии коронавируса, гречка стала предметом ажиотажного спроса. А в конце весны – начале лета прошлого года (также, как и сегодня) и вовсе почти полностью исчезла из продажи, когда связанные с пандемией логистические проблемы заставили экспортеров заморозить поставки.То есть в нынешнем, очередном дефиците гречки в республике нет ничего нового или неожиданного.По большей части на прилавках молдавских магазинов стоит российская гречка.Напомним, по инициативе российского Минсельхоза в стране с пятого июня этого года действует запрет на экспорт гречихи и гречки. На фоне высоких мировых цен на крупу спрос на российский продукт вырос, увеличились экспортные отправки и на рынке заговорили о возможном дефиците продукции внутри страны и дальнейшем росте цен. Чтобы не допустить такого развития событий, Москва приняла решение о запрете экспорта гречихи и гречки до конца лета.Однако, как в ходе выставки "Всероссийский день поля – 2021" заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, запрет на экспорт данной продукции может быть продлен и после 31 августа. "Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - заявил он.Заметим, что в последние дни многие продавцы и ряд СМИ в отсутствии гречки на полках местных магазинов поспешили обвинить Россию.Претензии, по меньшей мере, странные. Во-первых, логика российских властей очевидна: защитить своего потребителя, тем более что речь идет социально значимом продукте. А вот к властям молдавским в этой ситуации есть некоторые вопросы.Во-вторых, как сообщили Sputnik в российском Союзе экспортеров зерна со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, РФ не поставляет гречиху и гречку в Молдову с марта 2018 года. Эту же информацию нам подтвердили в Российском экспортном центре (РЭЦ).Другими словами, превалирующая на молдавском рынке гречка российского производства уже как минимум три года подряд поступает в Молдову по каналам реэкспорта – то есть, республика перекупает российскую гречку у других стран.К сожалению, в нескольких отечественных фирмах-импортерах нам категорически отказались подтвердить или опровергнуть это предположение, но картина, полагаем, очевидна.Согласно базе данных ООН о товарообороте, по состоянию на 2018 год (когда Молдова еще осуществляла покупку гречки напрямую из России, без посредников) расклад по импорту данной продукции в республику был таким: 1,67 тысячи тонн — из России, 55 тонн — из Украины и 23 тонны — из Румынии. При этом в самой Молдове гречиху выращивал один-единственный производитель."Дело в том, что Молдова – не тот регион, где активно может возделываться гречиха. Это в какой-то мере даже исключение. Будучи довольно специфической культурой, она требует большого количества влаги. Во времена СССР гречиху выращивали на севере республики, но и тогда ее количество в очень малой степени покрывало потребности населения. Главным поставщиком гречки для Молдовы так или иначе была и остается Россия", – говорит доктор экономических наук Михаил Пойсик.По его словам, то, что могла позволить себе советская Молдавия, для независимой Молдовы неприемлемо – ныне себестоимость производства гречки в республике значительно превысит и российскую, и украинскую.Отметим, что гречка – традиционно "советский", по-прежнему любимый на пространстве СНГ продукт, в то время как на Западе она малоизвестна и совершенно не популярна у рядового потребителя. Поэтому для граждан Молдовы дефицит гречки и рост цен на нее является таким болезненным вопросом."В России отработаны механизмы, посредством которых государство способно регулировать ценообразование и общую ситуацию с социально значимыми продуктами питания, входящими в так называемый "борщевой набор". В Молдове же до сих пор даже не принимались попытки такие механизмы создать. У нас ведь абсолютно свободный рынок, который без внимания и участия государства вполне способен, как видим, создавать дефицит отдельных социально значимых продуктов", – утверждает экономист Галина Шеларь.По мнению Пойсика, в ближайшее время российская гречка вновь окажется на полках молдавских магазинов. Но проблема с перебоями в поставках (и не только гречки) никуда, разумеется, не исчезнет.Несколько цифр. Внутреннее потребление гречки в России, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), оценивается в 400 тысяч тонн. При этом сбор гречихи ежегодно растет. В 2019 году было собрано 786 тысяч тонн, в 2020-ом – 892 тысячи тонн, и в этом году также ожидается рост сбора – посевные площади под культурой увеличены на 12% – до 974 тысяч гектаров (средняя урожайность гречихи с одного гектара в России составляет более тонны продукции). Следовательно, по итогам года РФ может приблизиться к уровням сбора в районе 1 миллиона тонн.И один факт. Поскольку на страны Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, Молдова с 2018 года является государством-наблюдателем, но сегодня процесс интеграции кажется остановленным) запрет на экспорт гречки не распространяется, внутренний рынок Союза не испытывает дефицита данного продукта.Возможно, и то, и другое – повод задуматься для тех, кто сегодня отвечает за экономику Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210605/v-rossii-vveli-zapret-na-eksport-grechki-35006078.html

https://ru.sputnik.md/20210428/Minselkhoz-Rossii-prokommentiroval-informatsiyu-o-roste-tsen-na-grechu-34554523.html

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2021

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в молдове, импорт, торговля, аналитика