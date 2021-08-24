https://ru.sputnik.md/20210824/izmeneniya-zakon-nefteproduktakh-prinyaty-parlament-44187679.html

Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении

Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении

Изменения в закон "О нефтепродуктах" в Молдове

2021-08-24T11:41+0300

2021-08-24T11:41+0300

2021-08-24T11:43+0300

экономика

в молдове

молдова

национальное агентство по регулированию в энергетике

цены

бензин

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали во втором чтении за внесение изменений в закон "О нефтепродуктах". По данным авторов проекта, предлагается срочно вмешаться в некоторые пункты закона касательно рынка нефтепродуктов. Речь о положениях, внесенных ранее по инициативе независимого депутата Александра Олейника. "Предполагается убрать все двусмысленности и ошибки, допущенные в тексте закона, которые могут спровоцировать рискованные ситуации", - говорится в документе. Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ.Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.

https://ru.sputnik.md/20210823/kirke-chto-stoit-za-defitsitom-benzina-v-kishineve-44087964.html

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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены, бензин