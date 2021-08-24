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https://ru.sputnik.md/20210824/izmeneniya-zakon-nefteproduktakh-prinyaty-parlament-44187679.html
Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении
Изменения в закон "О нефтепродуктах" в Молдове
2021-08-24T11:41+0300
2021-08-24T11:43+0300
экономика
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молдова
национальное агентство по регулированию в энергетике
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали во втором чтении за внесение изменений в закон "О нефтепродуктах". По данным авторов проекта, предлагается срочно вмешаться в некоторые пункты закона касательно рынка нефтепродуктов. Речь о положениях, внесенных ранее по инициативе независимого депутата Александра Олейника. "Предполагается убрать все двусмысленности и ошибки, допущенные в тексте закона, которые могут спровоцировать рискованные ситуации", - говорится в документе. Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ.Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.
https://ru.sputnik.md/20210823/kirke-chto-stoit-za-defitsitom-benzina-v-kishineve-44087964.html
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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, цены, бензин

Изменения в закон "О нефтепродуктах" приняты парламентом во втором чтении

11:41 24.08.2021 (обновлено: 11:43 24.08.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо).
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали во втором чтении за внесение изменений в закон "О нефтепродуктах".
По данным авторов проекта, предлагается срочно вмешаться в некоторые пункты закона касательно рынка нефтепродуктов. Речь о положениях, внесенных ранее по инициативе независимого депутата Александра Олейника.
"Предполагается убрать все двусмысленности и ошибки, допущенные в тексте закона, которые могут спровоцировать рискованные ситуации", - говорится в документе.
Киркэ: что стоит за дефицитом бензина в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.
Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ.
Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.
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