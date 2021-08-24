https://ru.sputnik.md/20210824/japan-medoborudovanie-44200540.html

Молдова получит от Японии грант на медоборудование

Молдова получит от Японии грант на медоборудование

Медицинские оборудование на сумму более 776 тысяч евро будет предоставлено Молдове японским правительством

2021-08-24T17:40+0300

2021-08-24T17:40+0300

2021-08-24T17:40+0300

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япония

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Парламент Молдовы ратифицировал Соглашение о предоставлении Японией медицинского оборудования. Такое решение было принято во втором чтении депутатами на заседании во вторник. Проект закона о ратификации подразумевает соглашение между правительством Молдовы и Японии о поставках медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития."Проект предусматривает поставку высокопроизводительного медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития на сумму 100 миллионов японских иен (около 776 тысяч евро)", – говорится в тексте решения. Грант, предлагаемый правительством Японии, будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения Молдовы путем закупки необходимого медицинского оборудования, товаров или услуг на основе заранее установленного списка.

https://ru.sputnik.md/20210812/semyi-vrachi-pogibli-covid-19-gosnagrada-43854883.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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