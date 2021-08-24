https://ru.sputnik.md/20210824/japan-medoborudovanie-44200540.html
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
Медицинские оборудование на сумму более 776 тысяч евро будет предоставлено Молдове японским правительством
2021-08-24T17:40+0300
2021-08-24T17:40+0300
2021-08-24T17:40+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Парламент Молдовы ратифицировал Соглашение о предоставлении Японией медицинского оборудования. Такое решение было принято во втором чтении депутатами на заседании во вторник. Проект закона о ратификации подразумевает соглашение между правительством Молдовы и Японии о поставках медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития."Проект предусматривает поставку высокопроизводительного медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития на сумму 100 миллионов японских иен (около 776 тысяч евро)", – говорится в тексте решения. Грант, предлагаемый правительством Японии, будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения Молдовы путем закупки необходимого медицинского оборудования, товаров или услуг на основе заранее установленного списка.
https://ru.sputnik.md/20210812/semyi-vrachi-pogibli-covid-19-gosnagrada-43854883.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, япония
Молдова получит от Японии грант на медоборудование
Медицинские оборудование на сумму более 776 тысяч евро будет предоставлено Молдове японским правительством.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Парламент Молдовы ратифицировал Соглашение о предоставлении Японией медицинского оборудования. Такое решение было принято во втором чтении депутатами на заседании во вторник.
Проект закона о ратификации подразумевает соглашение между правительством Молдовы и Японии о поставках медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития.
"Проект предусматривает поставку высокопроизводительного медицинского оборудования в рамках Программы экономического и социального развития на сумму 100 миллионов японских иен (около 776 тысяч евро)", – говорится в тексте решения.
Грант, предлагаемый правительством Японии, будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения Молдовы путем закупки необходимого медицинского оборудования, товаров или услуг на основе заранее установленного списка.