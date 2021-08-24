https://ru.sputnik.md/20210824/k-talibam-popali-amerikanskie-samolety-i-rakety-smi-44179530.html

К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ

К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ

К талибам попали американские самолеты и ракеты

2021-08-24T09:50+0300

2021-08-24T09:50+0300

2021-08-24T10:04+0300

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.Как передает РИА Новости, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России

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