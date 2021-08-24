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https://ru.sputnik.md/20210824/k-talibam-popali-amerikanskie-samolety-i-rakety-smi-44179530.html
К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ
К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ
К талибам попали американские самолеты и ракеты
2021-08-24T09:50+0300
2021-08-24T10:04+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.Как передает РИА Новости, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210823/taliby-zayavili-chto-osadili-provintsiyu-pandzhsher-44157059.html
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в мире, афганистан, сша

К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ

09:50 24.08.2021 (обновлено: 10:04 24.08.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкП/к запрещенного в РФ движения "Талибан" / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации "Талибан"
П/к запрещенного в РФ движения Талибан / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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О том, что в руки талибов в Афганистане попало серьезное вооружение, сообщил телеканал Al-Arabiya.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Как передает РИА Новости, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
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По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.
США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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