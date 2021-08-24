https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html
Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
Изменения в регламенте назначения членов Высшего совета магистратуры и высшего совета прокуроров
2021-08-24T14:43+0300
2021-08-24T14:43+0300
2021-08-24T14:43+0300
общество
в молдове
молдова
высший совет магистратуры
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании во вторник принял во втором чтении законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).По данным авторов законопроекта, внедрять планируется прозрачные правила и регламент назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Это нужно в том числе для упрощения выборов и назначений в ВСМ и ВСП, которые будут проведены до конца года.Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть служителей Фемиды в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палат.Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей."ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, высший совет магистратуры
Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые поправки облегчат назначение в две эти структуры.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании во вторник принял во втором чтении законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).
По данным авторов законопроекта, внедрять планируется прозрачные правила и регламент назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Это нужно в том числе для упрощения выборов и назначений в ВСМ и ВСП, которые будут проведены до конца года.
Назначение членов Высшего совета магистратуры
Общее собрание судей изберет шесть служителей Фемиды в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палат.
Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей.
"ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.
Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.