https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html

Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения

Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения

Изменения в регламенте назначения членов Высшего совета магистратуры и высшего совета прокуроров

2021-08-24T14:43+0300

2021-08-24T14:43+0300

2021-08-24T14:43+0300

общество

в молдове

молдова

высший совет магистратуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2515/75/25157548_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8657d8cb0bf6d714b64450fdf00f129e.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании во вторник принял во втором чтении законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).По данным авторов законопроекта, внедрять планируется прозрачные правила и регламент назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Это нужно в том числе для упрощения выборов и назначений в ВСМ и ВСП, которые будут проведены до конца года.Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть служителей Фемиды в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палат.Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей."ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, высший совет магистратуры