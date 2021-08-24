https://ru.sputnik.md/20210824/kak-moldova-stanovilas-svobodnoy--ekskurs-v-istoriyu-44149350.html
Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов
Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов
Как Молдова становилась свободной Ясско-Кишиневская операция
2021-08-24T08:30+0300
2021-08-24T08:30+0300
2021-08-24T10:30+0300
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В истории Молдавии был период, разделивший жизнь ее людей на "до" и "после" - это дата 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, но был и момент, с которого началось мирное и созидательное будущее для республики – 24 августа 1944 года, когда фашистские орды навсегда были изгнаны с этой солнечной и плодородной земли.Является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число "десяти сталинских ударов". Операция закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта. Румыния вышла из войны на стороне Германии и перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Советские войска стремительно вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.В программе "Утро на Sputnik'е" вспоминаем те героические события огненного августа 1944 года с историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.Другая тема выпуска касается недавнего участия президента Молдовы Майи Санду в работе "Крымской платформы". Присутствие президента Молдовы в саммите "Крымской платформы" специально для Sputnik Молдова прокомментировал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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война, молдова, история, в молдове, утро на sputnik’e, видео
Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов
08:30 24.08.2021 (обновлено: 10:30 24.08.2021)
Республика 24 августа отмечает 77-летнюю годовщину полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в эфире программы "Утро на Sputnik'е" вспоминаем основные моменты из героического исторического прошлого.
В истории Молдавии был период, разделивший жизнь ее людей на "до" и "после" - это дата 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, но был и момент, с которого началось мирное и созидательное будущее для республики – 24 августа 1944 года, когда фашистские орды навсегда были изгнаны с этой солнечной и плодородной земли.
Ясско-Кишиневская операция, также известная как Ясско-Кишиневские Канны, проходила с 20 по 29 августа 1944 года и стала стратегическая военной операцией Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны.
Является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число "десяти сталинских ударов". Операция закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта. Румыния вышла из войны на стороне Германии и перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Советские войска стремительно вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.
В программе "Утро на Sputnik'е" вспоминаем те героические события огненного августа 1944 года с историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.
Другая тема выпуска касается недавнего участия президента Молдовы Майи Санду в работе "Крымской платформы". Присутствие президента Молдовы в саммите "Крымской платформы" специально для Sputnik Молдова
прокомментировал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.