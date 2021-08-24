https://ru.sputnik.md/20210824/kak-moldova-stanovilas-svobodnoy--ekskurs-v-istoriyu-44149350.html

Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов

Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов

Как Молдова становилась свободной Ясско-Кишиневская операция

2021-08-24T08:30+0300

2021-08-24T08:30+0300

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В истории Молдавии был период, разделивший жизнь ее людей на "до" и "после" - это дата 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, но был и момент, с которого началось мирное и созидательное будущее для республики – 24 августа 1944 года, когда фашистские орды навсегда были изгнаны с этой солнечной и плодородной земли.Является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число "десяти сталинских ударов". Операция закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта. Румыния вышла из войны на стороне Германии и перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Советские войска стремительно вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.В программе "Утро на Sputnik'е" вспоминаем те героические события огненного августа 1944 года с историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.Другая тема выпуска касается недавнего участия президента Молдовы Майи Санду в работе "Крымской платформы". Присутствие президента Молдовы в саммите "Крымской платформы" специально для Sputnik Молдова прокомментировал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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война, молдова, история, в молдове, утро на sputnik’e, видео