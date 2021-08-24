Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"

"Динамо" должно с первых минут атаковать, причем сразу тремя нападающими. Им нужен быстрый гол, чтобы вывести из равновесия "Шериф". Хотя у Загреба проблемы в защите, есть много травмированных игроков. Но я думаю, для хорватов это не проблема, у них очень хороший состав. Когда "Динамо" играет дома – он всегда фаворит. И когда он на уровне, его не остановить. Мое мнение – хорваты еще могут наверстать в ответном матче этот большой разрыв", - сказал Бенедик Миоч.