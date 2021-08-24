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Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
Хорватский футболист Миоч рассказал о матче Шерифа и Динамо Загреб
2021-08-24T12:35+0300
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в молдове
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 24 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-игрок "Шерифа" хорват Бенедик Миоч выразил сожаление, что не может разделить успех вместе с тираспольским клубом.Миоч, который играл за "Шериф" в прошлом сезоне, сказал, что в среду на стадионе "Максимир" будет болеть за хороший футбол с обилием голов. Полузащитник спрогнозировал возможную тактику "Динамо", зная и хорватский футбол изнутри.В первом матче, который прошел в Тирасполе, "Шериф" разгромил "Динамо" – 3:0. Ответный поединок состоится 25 августа в Загребе.
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в молдове, фк "шериф", футбол

Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"

12:35 24.08.2021 (обновлено: 12:41 24.08.2021)
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© Photo : ФК "Шериф" Бенедик Миоч
Бенедик Миоч - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Photo : ФК "Шериф"
Экс-футболист тираспольского клуба прокомментировал историческую победу "Шерифа" над "Динамо" Загреб в преддверии ответного матча на стадионе "Максимир".
ТИРАСПОЛЬ, 24 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-игрок "Шерифа" хорват Бенедик Миоч выразил сожаление, что не может разделить успех вместе с тираспольским клубом.

"У нас много хорватов играли за "Шериф", поэтому здесь о молдавском клубе хорошо знают. Сейчас все говорят о нем. Думаю, это большой шаг в истории клуба. В Загребе удивлены такой игрой "Шерифа". Это связывают с новым тренером Юрием Вернидубом. Кстати, я был бы не против оказаться в этот период вместе с желто-черными. Для моей карьеры это было бы здорово. В таком "Шерифе" играл бы вечно", – признался Бенедик Миоч.

Миоч, который играл за "Шериф" в прошлом сезоне, сказал, что в среду на стадионе "Максимир" будет болеть за хороший футбол с обилием голов. Полузащитник спрогнозировал возможную тактику "Динамо", зная и хорватский футбол изнутри.

"Динамо" должно с первых минут атаковать, причем сразу тремя нападающими. Им нужен быстрый гол, чтобы вывести из равновесия "Шериф". Хотя у Загреба проблемы в защите, есть много травмированных игроков. Но я думаю, для хорватов это не проблема, у них очень хороший состав. Когда "Динамо" играет дома – он всегда фаворит. И когда он на уровне, его не остановить. Мое мнение – хорваты еще могут наверстать в ответном матче этот большой разрыв", - сказал Бенедик Миоч.

В первом матче, который прошел в Тирасполе, "Шериф" разгромил "Динамо" – 3:0. Ответный поединок состоится 25 августа в Загребе.
Матч Шериф Тирасполь - Динамо Загреб - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Вот это игра: "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо" с разгромным счетом
18 августа, 00:02
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