https://ru.sputnik.md/20210824/khorvatskiy-futbolist-mioch-v-zagrebe-seychas-vse-govoryat-o-sherife-44187599.html
Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
Хорватский футболист Миоч рассказал о матче Шерифа и Динамо Загреб
2021-08-24T12:35+0300
2021-08-24T12:35+0300
2021-08-24T12:41+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44187945_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e2cf58217b4d70e5977dfcdd55a86e6d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 24 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-игрок "Шерифа" хорват Бенедик Миоч выразил сожаление, что не может разделить успех вместе с тираспольским клубом.Миоч, который играл за "Шериф" в прошлом сезоне, сказал, что в среду на стадионе "Максимир" будет болеть за хороший футбол с обилием голов. Полузащитник спрогнозировал возможную тактику "Динамо", зная и хорватский футбол изнутри.В первом матче, который прошел в Тирасполе, "Шериф" разгромил "Динамо" – 3:0. Ответный поединок состоится 25 августа в Загребе.
https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44187945_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_b41d343266106031acc517c2e3dca039.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, фк "шериф", футбол
Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:35 24.08.2021 (обновлено: 12:41 24.08.2021)
Экс-футболист тираспольского клуба прокомментировал историческую победу "Шерифа" над "Динамо" Загреб в преддверии ответного матча на стадионе "Максимир".
ТИРАСПОЛЬ, 24 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-игрок "Шерифа" хорват Бенедик Миоч выразил сожаление, что не может разделить успех вместе с тираспольским клубом.
"У нас много хорватов играли за "Шериф", поэтому здесь о молдавском клубе хорошо знают. Сейчас все говорят о нем. Думаю, это большой шаг в истории клуба. В Загребе удивлены такой игрой "Шерифа". Это связывают с новым тренером Юрием Вернидубом. Кстати, я был бы не против оказаться в этот период вместе с желто-черными. Для моей карьеры это было бы здорово. В таком "Шерифе" играл бы вечно", – признался Бенедик Миоч.
Миоч, который играл за "Шериф" в прошлом сезоне, сказал, что в среду на стадионе "Максимир" будет болеть за хороший футбол с обилием голов. Полузащитник спрогнозировал возможную тактику "Динамо", зная и хорватский футбол изнутри.
"Динамо" должно с первых минут атаковать, причем сразу тремя нападающими. Им нужен быстрый гол, чтобы вывести из равновесия "Шериф". Хотя у Загреба проблемы в защите, есть много травмированных игроков. Но я думаю, для хорватов это не проблема, у них очень хороший состав. Когда "Динамо" играет дома – он всегда фаворит. И когда он на уровне, его не остановить. Мое мнение – хорваты еще могут наверстать в ответном матче этот большой разрыв", - сказал Бенедик Миоч.
В первом матче, который прошел в Тирасполе, "Шериф" разгромил "Динамо" – 3:0. Ответный поединок состоится 25 августа в Загребе.