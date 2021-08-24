https://ru.sputnik.md/20210824/kishinev-skver-44206157.html
Возле кишиневского цирка обустроят сквер
Возле кишиневского цирка обустроят сквер
В Кишиневе возле цирка обустроят сквер
2021-08-24T23:44+0300
2021-08-24T23:44+0300
2021-08-24T23:44+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В молдавской столице возле здания цирка в секторе Рышкановка начали работы по обустройству сквера. Об этом сообщили в примэрии Кишинева. Как отметили в городской администрации, эта территория ранее была возвращена муниципалитету и жителям. По данным примэрии, сквер будет обустроен на существующем бетонном основании, которое ранее было построено незаконно. Проектом предусмотрено обустройство сплошной скамейки в форме прямоугольника с растениями внутри, установка мусорных урн и ремонт подъездной дороги с парковкой для велосипедов.Основная задача – увеличить территорию зеленых насаждений и обустроить место для отдыха. Авторы проекта при поддержке примэрии планируют озеленить территорию, посадив деревья возле сквера. Это произойдет после завершения строительства проекта.Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, в этом году в рамках Программы гражданского бюджета будут реализованы восемь проектов.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова
Возле кишиневского цирка обустроят сквер
Примар Кишинева рассказал, каким будет новый столичный сквер.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В молдавской столице возле здания цирка в секторе Рышкановка начали работы по обустройству сквера. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.
Как отметили в городской администрации, эта территория ранее была возвращена муниципалитету и жителям.
"Проект по обустройству сквера – одна из инициатив, представленных в рамках Программы гражданского бюджета – 2021. Проект был предложен и представлен инициативной группой, а городские власти несут ответственность за финансирование и обеспечение его реализации", – уточнили в мэрии.
По данным примэрии, сквер будет обустроен на существующем бетонном основании, которое ранее было построено незаконно. Проектом предусмотрено обустройство сплошной скамейки в форме прямоугольника с растениями внутри, установка мусорных урн и ремонт подъездной дороги с парковкой для велосипедов.
Основная задача – увеличить территорию зеленых насаждений и обустроить место для отдыха. Авторы проекта при поддержке примэрии планируют озеленить территорию, посадив деревья возле сквера. Это произойдет после завершения строительства проекта.
Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, в этом году в рамках Программы гражданского бюджета будут реализованы восемь проектов.