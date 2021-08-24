https://ru.sputnik.md/20210824/kishinev-skver-44206157.html

Возле кишиневского цирка обустроят сквер

Возле кишиневского цирка обустроят сквер

В Кишиневе возле цирка обустроят сквер

2021-08-24T23:44+0300

2021-08-24T23:44+0300

2021-08-24T23:44+0300

новости кишинева

в молдове

кишинев

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34446193_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b90b26b6b10024ada6ea44cfc9be7efa.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В молдавской столице возле здания цирка в секторе Рышкановка начали работы по обустройству сквера. Об этом сообщили в примэрии Кишинева. Как отметили в городской администрации, эта территория ранее была возвращена муниципалитету и жителям. По данным примэрии, сквер будет обустроен на существующем бетонном основании, которое ранее было построено незаконно. Проектом предусмотрено обустройство сплошной скамейки в форме прямоугольника с растениями внутри, установка мусорных урн и ремонт подъездной дороги с парковкой для велосипедов.Основная задача – увеличить территорию зеленых насаждений и обустроить место для отдыха. Авторы проекта при поддержке примэрии планируют озеленить территорию, посадив деревья возле сквера. Это произойдет после завершения строительства проекта.Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, в этом году в рамках Программы гражданского бюджета будут реализованы восемь проектов.

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова