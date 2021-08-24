https://ru.sputnik.md/20210824/klintsevich-chego-ozhidat-ot-talibicheskogo-afganistana-44158648.html

Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане

Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Государственной Думы РФ полковник запаса проанализировал ситуацию в Афганистане.

2021-08-24T09:00+0300

2021-08-24T09:00+0300

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Клинцевич: чего ожидать от талибического Афганистана Клинцевич: чего ожидать от талибического Афганистана

На момент ухода американских войск из Афганистана "Талибан"* насчитывал около 60 тысяч человек. В то же время американские специалисты обучили, вооружили и подготовили 120-тысячную афганскую армию, которая не воспользовалась возможностью и не смогла дать достойный отпор талибам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.У Клинцевича возник вопрос, почему США не передали свое имущество, технику, склады с боеприпасами, материальными средствами и продовольствием, а просто это все бросили талибам, которые пришли через два часа. Здесь явно виден сговор между США и "Талибаном"*, поскольку американцы не настолько глупы.Клинцевич заключил, что в этом отвлекающем маневре видна важная составляющая – три года назад США начали перевозить русскоговорящих представителей ИГИЛ* из Сирии. Еще два года в Кандагаре их было 12 человек, сейчас - более 30 тысяч. Несмотря на то, что ИГИЛ* не солидарен с талибами, боевые столкновения между ними отсутствуют.*Талибан, ИГИЛ - запрещенные в России организации.

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2021

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