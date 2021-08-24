https://ru.sputnik.md/20210824/klintsevich-chego-ozhidat-ot-talibicheskogo-afganistana-44158648.html
Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Государственной Думы РФ полковник запаса проанализировал ситуацию в Афганистане.
2021-08-24T09:00+0300
2021-08-24T09:00+0300
2021-08-24T10:22+0300
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Клинцевич: чего ожидать от талибического Афганистана
Клинцевич: чего ожидать от талибического Афганистана
На момент ухода американских войск из Афганистана "Талибан"* насчитывал около 60 тысяч человек. В то же время американские специалисты обучили, вооружили и подготовили 120-тысячную афганскую армию, которая не воспользовалась возможностью и не смогла дать достойный отпор талибам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.У Клинцевича возник вопрос, почему США не передали свое имущество, технику, склады с боеприпасами, материальными средствами и продовольствием, а просто это все бросили талибам, которые пришли через два часа. Здесь явно виден сговор между США и "Талибаном"*, поскольку американцы не настолько глупы.Клинцевич заключил, что в этом отвлекающем маневре видна важная составляющая – три года назад США начали перевозить русскоговорящих представителей ИГИЛ* из Сирии. Еще два года в Кандагаре их было 12 человек, сейчас - более 30 тысяч. Несмотря на то, что ИГИЛ* не солидарен с талибами, боевые столкновения между ними отсутствуют.*Талибан, ИГИЛ - запрещенные в России организации.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
09:00 24.08.2021 (обновлено: 10:22 24.08.2021)
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Государственной Думы РФ полковник запаса проанализировал ситуацию в Афганистане.
На момент ухода американских войск из Афганистана "Талибан"* насчитывал около 60 тысяч человек. В то же время американские специалисты обучили, вооружили и подготовили 120-тысячную афганскую армию, которая не воспользовалась возможностью и не смогла дать достойный отпор талибам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
"Захват талибами власти в Афганистане вызвал у меня много вопросов. Я проходил службу в 345-м отдельном парашютно-десантном полку в Баграме, поэтому весь Афганистан мне хорошо знаком. Когда мы обсуждаем тему Афганистана, необходимо учитывать очень важную вещь - уходят войска страны, которая 20 лет готовила, проводила идеологию, оказывала поддержку и строила дороги", - говорит эксперт.
У Клинцевича возник вопрос, почему США не передали свое имущество, технику, склады с боеприпасами, материальными средствами и продовольствием, а просто это все бросили талибам, которые пришли через два часа. Здесь явно виден сговор между США и "Талибаном"*, поскольку американцы не настолько глупы.
"На уровне тактики многие эксперты говорят о потере американцами лица в Средней Азии, но я с этим не согласен. Стоит вспомнить, что два года назад американцы начали сотрудничество с талибами. В тот же период в Россию полетели упреки о сговоре с "Талибаном"*, – продолжил эксперт.
Клинцевич заключил, что в этом отвлекающем маневре видна важная составляющая – три года назад США начали перевозить русскоговорящих представителей ИГИЛ* из Сирии. Еще два года в Кандагаре их было 12 человек, сейчас - более 30 тысяч. Несмотря на то, что ИГИЛ* не солидарен с талибами, боевые столкновения между ними отсутствуют.
*Талибан, ИГИЛ - запрещенные в России организации.