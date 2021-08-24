https://ru.sputnik.md/20210824/kurs-valyut-44211069.html
Курс валют на среду: евро возвращает утерянные позиции
Курс валют на среду: евро возвращает утерянные позиции
Курс валют на среду: евро возвращает утерянные позиции
2021-08-24T22:05+0300
2021-08-24T22:05+0300
2021-08-24T22:05+0300
экономика
молдавский лей
национальный банк
курс валют
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 августа. Евро вырастет в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар подешевеет.Евро подорожает на один бан и закрепится на уровне 20,7240 лея.Доллар незначительно подешевеет и будет стоить в среду 17,6608 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то 25 августа укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2389 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6621 лея. Румынский лей подорожает до 4,2053 в пересчете на национальную валюту.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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молдавский лей, национальный банк, курс валют
Курс валют на среду: евро возвращает утерянные позиции
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 августа. Евро вырастет в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар подешевеет.
Евро подорожает на один бан и закрепится на уровне 20,7240 лея.
Доллар незначительно подешевеет и будет стоить в среду 17,6608 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.
Что касается остальных валют, то 25 августа укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2389 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6621 лея. Румынский лей подорожает до 4,2053 в пересчете на национальную валюту.