https://ru.sputnik.md/20210824/litvinenko-perevod-dela-shora-44186578.html

Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение

Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение

Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение

2021-08-24T11:45+0300

2021-08-24T11:45+0300

2021-08-24T13:10+0300

в молдове

молдова

илан шор

апелляционная палата

сержиу литвиненко

общество

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал перевод дела Илана Шора из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинева.По мнению Литвиненко, решение Высшей судебной палаты (ВСП) по этому переводу очень подозрительное, в условиях, когда эта же инстанция несколько раз отвечала отказом на подобные запросы адвокатов Шора. Как считает глава Минюста, в то же время он не может не сделать вывод, что "все происходящее в последние года в Апелляционной палате Кагула и более 60 переносов дела Шора не были симуляцией". По словам Литвиненко, ситуацию изучат и если предварительный анализ окажется правдой, то станет ясно, что на эти решения судебных инстанций повлияли коррупционные процессы. Тогда, как заверил министр юстиции, он обратится в Высшую судебную палату. Как добавил Литвиненко, хотя новые власти направили в сторону юстиции четкие сигналы, чтобы ответственные лица изменили свое поведение, последние решили ничего не менять. По данным главы Минюста, в системе юстиции есть множество недобросовестных служащих, от которых нужно избавить систему. Литвиненко пообещал, что в ближайшее время начнется оценка деятельности высших инстанций.

https://ru.sputnik.md/20210820/delo-shora-snova-perevodyat-v-druguyu-sudebnuyu-instantsiyu-44101801.html

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в молдове, молдова, илан шор, апелляционная палата, сержиу литвиненко