https://ru.sputnik.md/20210824/litvinenko-perevod-dela-shora-44186578.html
Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
2021-08-24T11:45+0300
2021-08-24T11:45+0300
2021-08-24T13:10+0300
в молдове
молдова
илан шор
апелляционная палата
сержиу литвиненко
общество
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал перевод дела Илана Шора из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинева.По мнению Литвиненко, решение Высшей судебной палаты (ВСП) по этому переводу очень подозрительное, в условиях, когда эта же инстанция несколько раз отвечала отказом на подобные запросы адвокатов Шора. Как считает глава Минюста, в то же время он не может не сделать вывод, что "все происходящее в последние года в Апелляционной палате Кагула и более 60 переносов дела Шора не были симуляцией". По словам Литвиненко, ситуацию изучат и если предварительный анализ окажется правдой, то станет ясно, что на эти решения судебных инстанций повлияли коррупционные процессы. Тогда, как заверил министр юстиции, он обратится в Высшую судебную палату. Как добавил Литвиненко, хотя новые власти направили в сторону юстиции четкие сигналы, чтобы ответственные лица изменили свое поведение, последние решили ничего не менять. По данным главы Минюста, в системе юстиции есть множество недобросовестных служащих, от которых нужно избавить систему. Литвиненко пообещал, что в ближайшее время начнется оценка деятельности высших инстанций.
https://ru.sputnik.md/20210820/delo-shora-snova-perevodyat-v-druguyu-sudebnuyu-instantsiyu-44101801.html
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в молдове, молдова, илан шор, апелляционная палата, сержиу литвиненко
Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
11:45 24.08.2021 (обновлено: 13:10 24.08.2021)
Глава Минюста считает подозрительным одно из последних решений Высшей судебной палаты.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал перевод дела Илана Шора из Апелляционной палаты Кагула в Апелляционную палату Кишинева.
По мнению Литвиненко, решение Высшей судебной палаты (ВСП) по этому переводу очень подозрительное, в условиях, когда эта же инстанция несколько раз отвечала отказом на подобные запросы адвокатов Шора.
"Не исключаю, что этот перевод приведет к еще большему затягиванию дела в интересах Шора. У меня уже есть предварительный анализ, и я могу сказать, что есть нарушения", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Как считает глава Минюста, в то же время он не может не сделать вывод, что "все происходящее в последние года в Апелляционной палате Кагула и более 60 переносов дела Шора не были симуляцией".
По словам Литвиненко, ситуацию изучат и если предварительный анализ окажется правдой, то станет ясно, что на эти решения судебных инстанций повлияли коррупционные процессы. Тогда, как заверил министр юстиции, он обратится в Высшую судебную палату.
Как добавил Литвиненко, хотя новые власти направили в сторону юстиции четкие сигналы, чтобы ответственные лица изменили свое поведение, последние решили ничего не менять.
По данным главы Минюста, в системе юстиции есть множество недобросовестных служащих, от которых нужно избавить систему. Литвиненко пообещал, что в ближайшее время начнется оценка деятельности высших инстанций.