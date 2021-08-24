https://ru.sputnik.md/20210824/mir-za-sutki-terroristy-kto-emigriruet-v-britaniyu-i-chem-grozit-koree-tayfun-44178505.html

Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун

Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун

Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун

2021-08-24T08:45+0300

2021-08-24T08:45+0300

2021-08-24T09:51+0300

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды"*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, но речь не о "Талибане"* (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ)."Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня и не имеет планов внешней экспансии", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии "спящих ячеек" талибов в Киргизии.По его словам, "в части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Зачем в Британию едут мигрантыСемеро из десяти рожденных за пределами Великобритании людей прибывают в Соединенное Королевство по причинам, не связанным с работой, отмечается в докладе исследовательской организации Migration Watch UK, его цитирует РИА Новости.Почти две трети (62%) из этих 9 миллионов человек иностранного происхождения родились за пределами ЕС, свидетельствуют данные исследования. В частности, с 2001-2002 года население Британии, родившееся в Восточной Европе, выросло более чем на миллион, население, родившееся в Южной Азии, - на 780 тысяч, а население, родившееся в Африке к югу от Сахары, - на 520 тысяч человек.Также указывается, что иммиграция представляет для Британии значительную статью расходов: общие затраты, связанные с мигрантами, составили от 4 до 13 миллиардов фунтов стерлингов в год в 2014-2015 и 2016-2017 годах соответственно.Массовая эвакуация в Корее: из-за тайфуна свои дома покинули более 10 тысяч человекТайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.Из-за обильных осадков были перекрыты ряд автомобильных в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо и железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, а 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты.Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.*Аль-Каида, ИГИЛ, ТАЛИБАН - запрещенные в России и ряде других стран террористические организации

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https://ru.sputnik.md/20210818/sozhaleniy-net-bayden-nazval-vyvod-voysk-afganistana-pravilnym-resheniem-44015664.html

https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html

https://ru.sputnik.md/20210816/ruiny-gaiti-strashnoe-zemletryasenie-uneslo-pochti-1300-zhizney-43951835.html

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