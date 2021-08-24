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Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун
Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун
Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун
2021-08-24T08:45+0300
2021-08-24T09:51+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды"*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, но речь не о "Талибане"* (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ)."Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня и не имеет планов внешней экспансии", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии "спящих ячеек" талибов в Киргизии.По его словам, "в части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Зачем в Британию едут мигрантыСемеро из десяти рожденных за пределами Великобритании людей прибывают в Соединенное Королевство по причинам, не связанным с работой, отмечается в докладе исследовательской организации Migration Watch UK, его цитирует РИА Новости.Почти две трети (62%) из этих 9 миллионов человек иностранного происхождения родились за пределами ЕС, свидетельствуют данные исследования. В частности, с 2001-2002 года население Британии, родившееся в Восточной Европе, выросло более чем на миллион, население, родившееся в Южной Азии, - на 780 тысяч, а население, родившееся в Африке к югу от Сахары, - на 520 тысяч человек.Также указывается, что иммиграция представляет для Британии значительную статью расходов: общие затраты, связанные с мигрантами, составили от 4 до 13 миллиардов фунтов стерлингов в год в 2014-2015 и 2016-2017 годах соответственно.Массовая эвакуация в Корее: из-за тайфуна свои дома покинули более 10 тысяч человекТайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.Из-за обильных осадков были перекрыты ряд автомобильных в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо и железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, а 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты.Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.*Аль-Каида, ИГИЛ, ТАЛИБАН - запрещенные в России и ряде других стран террористические организации
https://ru.sputnik.md/20201003/video-shoigu-pobeda-terrorysty-siria-31907140.html
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Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун

08:45 24.08.2021 (обновлено: 09:51 24.08.2021)
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© Sputnik / Said Zakeriya  / Перейти в фотобанкДети на одной из улиц Кабула в Афганистане
Дети на одной из улиц Кабула в Афганистане - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды"*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, но речь не о "Талибане"* (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
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"Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня и не имеет планов внешней экспансии", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии "спящих ячеек" талибов в Киргизии.
"Допускаю, что так называемые спящие ячейки в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии", - отметил Казакбаев.
По его словам, "в части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций".
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18 августа, 17:35
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Зачем в Британию едут мигранты

Семеро из десяти рожденных за пределами Великобритании людей прибывают в Соединенное Королевство по причинам, не связанным с работой, отмечается в докладе исследовательской организации Migration Watch UK, его цитирует РИА Новости.
"Наличие работы является одним из основных средств, с помощью которых интегрируются приезжающие из-за рубежа, однако более 6 миллионов из 9 миллионов людей, родившихся не в Великобритании, в 2019-2020 году прибыли в Великобританию по другим причинам, в том числе для воссоединения с родственниками, учебы или поиска убежища", - отметили в Migration Watch UK.
Почти две трети (62%) из этих 9 миллионов человек иностранного происхождения родились за пределами ЕС, свидетельствуют данные исследования. В частности, с 2001-2002 года население Британии, родившееся в Восточной Европе, выросло более чем на миллион, население, родившееся в Южной Азии, - на 780 тысяч, а население, родившееся в Африке к югу от Сахары, - на 520 тысяч человек.
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Молдова, 1920, 10.07.2021
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Электронная карта мигранта в России: что о ней известно
10 июля, 10:11
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Также указывается, что иммиграция представляет для Британии значительную статью расходов: общие затраты, связанные с мигрантами, составили от 4 до 13 миллиардов фунтов стерлингов в год в 2014-2015 и 2016-2017 годах соответственно.

Массовая эвакуация в Корее: из-за тайфуна свои дома покинули более 10 тысяч человек

Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.
"Генри" пришел не с добром: на США обрушился шторм
© REUTERS / Brian Snyder

Люди и собака в эпицентре тропического шторма "Генри" в США.

Люди и собака в эпицентре тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
1/12
© REUTERS / Brian Snyder

Люди и собака в эпицентре тропического шторма "Генри" в США.

© AFP 2021 / Tom Brenner

Члены добровольческой пожарной компании New Market ищут пострадавших от наводнения, вызванного тропическим штормом "Генри".

Члены добровольческой пожарной компании New Market ищут пострадавших от наводнения, вызванного тропическим штормом &quot;Генри&quot;. - Sputnik Молдова
2/12
© AFP 2021 / Tom Brenner

Члены добровольческой пожарной компании New Market ищут пострадавших от наводнения, вызванного тропическим штормом "Генри".

© AP Photo / David Goldman

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

Последствия тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
3/12
© AP Photo / David Goldman

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

Последствия тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

© REUTERS / Brian Snyder

Велосипедист на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

Велосипедист на затопленной улице после тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
5/12
© REUTERS / Brian Snyder

Велосипедист на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

© AP Photo / David Goldman

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" в США.

Высокие волны во время тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
6/12
© AP Photo / David Goldman

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" в США.

© REUTERS / Brian Snyder

Парусная лодка на берегу после тропического шторма "Генри" в США.

Парусная лодка на берегу после тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
7/12
© REUTERS / Brian Snyder

Парусная лодка на берегу после тропического шторма "Генри" в США.

© AFP 2021 / Tom Brenner

Затопленные улицы после тропического шторма "Генри" в США.

Затопленные улицы после тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
8/12
© AFP 2021 / Tom Brenner

Затопленные улицы после тропического шторма "Генри" в США.

© AFP 2021 / Kena Betancur

Автомобили на затопленной улице во время тропического шторма "Генри" в США.

Автомобили на затопленной улице во время тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
9/12
© AFP 2021 / Kena Betancur

Автомобили на затопленной улице во время тропического шторма "Генри" в США.

© REUTERS / Brian Snyder

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" на США.

Высокие волны во время тропического шторма &quot;Генри&quot; на США. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Brian Snyder

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" на США.

© AP Photo / Ted Shaffrey

Девушка с собакой на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

Девушка с собакой на затопленной улице после тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
11/12
© AP Photo / Ted Shaffrey

Девушка с собакой на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

© REUTERS / Caitlin Ochs

Закрытый пляж после тропического шторма "Генри" в США.

Закрытый пляж после тропического шторма &quot;Генри&quot; в США. - Sputnik Молдова
12/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Закрытый пляж после тропического шторма "Генри" в США.

1/12
© REUTERS / Brian Snyder

Люди и собака в эпицентре тропического шторма "Генри" в США.

2/12
© AFP 2021 / Tom Brenner

Члены добровольческой пожарной компании New Market ищут пострадавших от наводнения, вызванного тропическим штормом "Генри".

3/12
© AP Photo / David Goldman

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

4/12
© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network

Последствия тропического шторма "Генри" в США.

5/12
© REUTERS / Brian Snyder

Велосипедист на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

6/12
© AP Photo / David Goldman

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" в США.

7/12
© REUTERS / Brian Snyder

Парусная лодка на берегу после тропического шторма "Генри" в США.

8/12
© AFP 2021 / Tom Brenner

Затопленные улицы после тропического шторма "Генри" в США.

9/12
© AFP 2021 / Kena Betancur

Автомобили на затопленной улице во время тропического шторма "Генри" в США.

10/12
© REUTERS / Brian Snyder

Высокие волны во время тропического шторма "Генри" на США.

11/12
© AP Photo / Ted Shaffrey

Девушка с собакой на затопленной улице после тропического шторма "Генри" в США.

12/12
© REUTERS / Caitlin Ochs

Закрытый пляж после тропического шторма "Генри" в США.

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.
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Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.
*Аль-Каида, ИГИЛ, ТАЛИБАН - запрещенные в России и ряде других стран террористические организации
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