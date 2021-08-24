https://ru.sputnik.md/20210824/moldova-austria-44203839.html
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
2021-08-24T22:42+0300
2021-08-24T22:42+0300
2021-08-24T22:42+0300
спорт
в молдове
молдова
сборная молдовы по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32809438_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_fa7c88b3ca93886ca2ed51f56fd84216.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) сообщила о старте продаж билетов на матч Молдова – Австрия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022. В МФФ также рассказали об антиэпидемиологических мерах, при которых пройдет игра.Игра состоится 1 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стоимость билетов составит от 100 до 200 леев. Правила допуска на стадион: 1. Запрещено приходить на стадион болельщикам, у которых есть симптомы COVID-19, им следует обращаться в местные органы здравоохранения;2. Не допускаются на стадион зрители с положительным результатом теста на коронавирус или контактировавшие с человеком с подтвержденным COVID-19 в течение последних 14 дней;3. Зрители должны подтвердить, что они соблюдают меры профилактики COVID-19 и осведомлены о рисках, связанных с COVID-19; 4. Зрители должны проинформировать местные органы здравоохранения и организатора матча о положительном результате теста на COVID-19 в течение периода, установленного национальными правилами; 5. Зрители должны соблюдать все правила доступа на стадион, в том числе:
https://ru.sputnik.md/20210824/khorvatskiy-futbolist-mioch-v-zagrebe-seychas-vse-govoryat-o-sherife-44187599.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32809438_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8674e5373749f259b874333c9b2a6549.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, сборная молдовы по футболу
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
Игра между двумя сборными состоится в Кишиневе при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) сообщила о старте продаж билетов на матч Молдова – Австрия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022.
В МФФ также рассказали об антиэпидемиологических мерах, при которых пройдет игра.
Игра состоится 1 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стоимость билетов составит от 100 до 200 леев.
Правила допуска на стадион:
1. Запрещено приходить на стадион болельщикам, у которых есть симптомы COVID-19, им следует обращаться в местные органы здравоохранения;
2. Не допускаются на стадион зрители с положительным результатом теста на коронавирус или контактировавшие с человеком с подтвержденным COVID-19 в течение последних 14 дней;
3. Зрители должны подтвердить, что они соблюдают меры профилактики COVID-19 и осведомлены о рисках, связанных с COVID-19;
4. Зрители должны проинформировать местные органы здравоохранения и организатора матча о положительном результате теста на COVID-19 в течение периода, установленного национальными правилами;
5. Зрители должны соблюдать все правила доступа на стадион, в том числе:
проверка температуры при входе на стадион;
ношение маски, закрывающей нос и рот, на протяжении всего пребывания в спорткомплексе;
сохранение социальной дистанции во время нахождения на стадионе, включая других зрителей и персонал, организующий матч, за исключением случаев, когда это требуется от персонала, участвующего в организации матча;
периодическая дезинфекция рук.