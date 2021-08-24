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При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022
2021-08-24T22:42+0300
2021-08-24T22:42+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) сообщила о старте продаж билетов на матч Молдова – Австрия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022. В МФФ также рассказали об антиэпидемиологических мерах, при которых пройдет игра.Игра состоится 1 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стоимость билетов составит от 100 до 200 леев. Правила допуска на стадион: 1. Запрещено приходить на стадион болельщикам, у которых есть симптомы COVID-19, им следует обращаться в местные органы здравоохранения;2. Не допускаются на стадион зрители с положительным результатом теста на коронавирус или контактировавшие с человеком с подтвержденным COVID-19 в течение последних 14 дней;3. Зрители должны подтвердить, что они соблюдают меры профилактики COVID-19 и осведомлены о рисках, связанных с COVID-19; 4. Зрители должны проинформировать местные органы здравоохранения и организатора матча о положительном результате теста на COVID-19 в течение периода, установленного национальными правилами; 5. Зрители должны соблюдать все правила доступа на стадион, в том числе:
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в молдове, молдова, сборная молдовы по футболу

При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022

22:42 24.08.2021
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© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALСборная Молдовы по футболу
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Игра между двумя сборными состоится в Кишиневе при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) сообщила о старте продаж билетов на матч Молдова – Австрия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022.
В МФФ также рассказали об антиэпидемиологических мерах, при которых пройдет игра.
Игра состоится 1 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стоимость билетов составит от 100 до 200 леев.

Правила допуска на стадион:

1. Запрещено приходить на стадион болельщикам, у которых есть симптомы COVID-19, им следует обращаться в местные органы здравоохранения;
2. Не допускаются на стадион зрители с положительным результатом теста на коронавирус или контактировавшие с человеком с подтвержденным COVID-19 в течение последних 14 дней;
3. Зрители должны подтвердить, что они соблюдают меры профилактики COVID-19 и осведомлены о рисках, связанных с COVID-19;
Бенедик Миоч - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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4. Зрители должны проинформировать местные органы здравоохранения и организатора матча о положительном результате теста на COVID-19 в течение периода, установленного национальными правилами;
5. Зрители должны соблюдать все правила доступа на стадион, в том числе:
проверка температуры при входе на стадион;
ношение маски, закрывающей нос и рот, на протяжении всего пребывания в спорткомплексе;
сохранение социальной дистанции во время нахождения на стадионе, включая других зрителей и персонал, организующий матч, за исключением случаев, когда это требуется от персонала, участвующего в организации матча;
периодическая дезинфекция рук.
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