https://ru.sputnik.md/20210824/moldova-austria-44203839.html

При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022

При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022

При каких условиях пройдет матч Молдова-Австрия на отборе к ЧМ-2022

2021-08-24T22:42+0300

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спорт

в молдове

молдова

сборная молдовы по футболу

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) сообщила о старте продаж билетов на матч Молдова – Австрия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022. В МФФ также рассказали об антиэпидемиологических мерах, при которых пройдет игра.Игра состоится 1 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стоимость билетов составит от 100 до 200 леев. Правила допуска на стадион: 1. Запрещено приходить на стадион болельщикам, у которых есть симптомы COVID-19, им следует обращаться в местные органы здравоохранения;2. Не допускаются на стадион зрители с положительным результатом теста на коронавирус или контактировавшие с человеком с подтвержденным COVID-19 в течение последних 14 дней;3. Зрители должны подтвердить, что они соблюдают меры профилактики COVID-19 и осведомлены о рисках, связанных с COVID-19; 4. Зрители должны проинформировать местные органы здравоохранения и организатора матча о положительном результате теста на COVID-19 в течение периода, установленного национальными правилами; 5. Зрители должны соблюдать все правила доступа на стадион, в том числе:

https://ru.sputnik.md/20210824/khorvatskiy-futbolist-mioch-v-zagrebe-seychas-vse-govoryat-o-sherife-44187599.html

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в молдове, молдова, сборная молдовы по футболу