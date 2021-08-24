https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html
В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
В НАЦ раскритиковали решение парламента
2021-08-24T13:10+0300
2021-08-24T13:10+0300
2021-08-24T13:17+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) раскритиковали решение депутатов о назначении директора этого учреждения парламентом, а не путем публичного конкурса, как это было до сих пор.Как отметили в ведомстве, закон "не соответствует интересам общества". Как подчеркнули в ведомстве, в нормах проекта, подлежащих антикоррупционной экспертизе, выявлена конкуренция правовых норм, как с положениями национальных нормативных актов, так и с положениями международных нормативных актов в области противодействия коррупции. "Чтобы не допустить возникновения коррупционных проявлений при применении на практике положений проекта, мы считаем нужным внести поправки и рекомендации из отчета антикоррупционной экспертизы", - говорится в заявлении.Напомним, на заседании во вторник депутаты проголосовали за внесение изменений в регламент о назначении директора НАЦ. Согласно поправкам, теперь директора учреждения сможет назначить парламентское большинство.
https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-reglament-naznacheniya-direktora-nats-44188453.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр
В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:10 24.08.2021 (обновлено: 13:17 24.08.2021)
В антикоррупционном центре недовольны, что теперь директора учреждения будут назначать без открытого конкурса.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) раскритиковали решение депутатов о назначении директора этого учреждения парламентом, а не путем публичного конкурса, как это было до сих пор.
Как отметили в ведомстве, закон "не соответствует интересам общества".
"Законопроект о внесении изменений в статью 8 закона № 1104/2002 о Национальном антикоррупционном центре не соответствует интересам общества. Это будет способствовать институциональному ослаблению и подрыву независимости НАЦ как организации, специализирующейся на предотвращении и борьбе с коррупцией", - говорится в пресс-релизе.
Как подчеркнули в ведомстве, в нормах проекта, подлежащих антикоррупционной экспертизе, выявлена конкуренция правовых норм, как с положениями национальных нормативных актов, так и с положениями международных нормативных актов в области противодействия коррупции.
"Чтобы не допустить возникновения коррупционных проявлений при применении на практике положений проекта, мы считаем нужным внести поправки и рекомендации из отчета антикоррупционной экспертизы", - говорится в заявлении.
Напомним, на заседании во вторник депутаты проголосовали за внесение изменений в регламент о назначении директора НАЦ. Согласно поправкам, теперь директора учреждения сможет назначить парламентское большинство.