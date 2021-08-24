https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html

В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"

В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"

В НАЦ раскритиковали решение парламента

2021-08-24T13:10+0300

2021-08-24T13:10+0300

2021-08-24T13:17+0300

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) раскритиковали решение депутатов о назначении директора этого учреждения парламентом, а не путем публичного конкурса, как это было до сих пор.Как отметили в ведомстве, закон "не соответствует интересам общества". Как подчеркнули в ведомстве, в нормах проекта, подлежащих антикоррупционной экспертизе, выявлена ​​конкуренция правовых норм, как с положениями национальных нормативных актов, так и с положениями международных нормативных актов в области противодействия коррупции. "Чтобы не допустить возникновения коррупционных проявлений при применении на практике положений проекта, мы считаем нужным внести поправки и рекомендации из отчета антикоррупционной экспертизы", - говорится в заявлении.Напомним, на заседании во вторник депутаты проголосовали за внесение изменений в регламент о назначении директора НАЦ. Согласно поправкам, теперь директора учреждения сможет назначить парламентское большинство.

https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-reglament-naznacheniya-direktora-nats-44188453.html

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр