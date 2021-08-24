https://ru.sputnik.md/20210824/osvobozhdeniye-kishinev-44193637.html
Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева
Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева
Историк – о дне победы для Кишинева, праздничном салюте и первом флаге освобождения от немецко-румынской оккупации.
2021-08-24T19:24+0300
2021-08-24T19:24+0300
2021-08-24T19:24+0300
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Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева
Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева
День освобождения Кишинева – настоящий праздник для города, потому что это был конец немецко-румынской оккупации, которая продлилась 1160 дней. об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов напомнил, что флаг освобождения подняли над Кишиневом 23 августа в 22.00 на углу современных проспекта Штефана чел Маре и улицы Бэнулеску-Бодони. Речь идет о здании библиотеки имени Хашдеу, которая расположена напротив памятника Штефану чел Маре."Главное историческое значение этой даты – это освобождение Кишинева и Молдовы от фашистской оккупации. Я знаю о трех освободительных флагах над Кишиневом, четвертый - реял над руинами мэрии. Позже это здание, как и весь Кишинев, отстроили заново из котельца, поэтому его и называют "белым городом", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, кишинев, ясско-кишиневская операция
Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева
Историк рассказал о значении дня освобождения Кишинева, праздничном салюте и о первом поднятом флаге после снятия немецко-румынской оккупации.
День освобождения Кишинева – настоящий праздник для города, потому что это был конец немецко-румынской оккупации, которая продлилась 1160 дней. об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.
"Кишинев был оккупирован 16 июля 1941 года и освобожден в ходе Ясско-Кишиневской операции 24 августа 1944 года. По большому счету, он был освобожден уже 23 августа вечером, но до четырех утра еще шли бои. 24 августа правительственная сводка уже содержала официальное заявление Государственного комитета обороны советского руководства. Вечером был дан салют, поэтому 24 августа и считают днем освобождения города", – рассказал историк.
Шаповалов напомнил, что флаг освобождения подняли над Кишиневом 23 августа в 22.00 на углу современных проспекта Штефана чел Маре и улицы Бэнулеску-Бодони. Речь идет о здании библиотеки имени Хашдеу, которая расположена напротив памятника Штефану чел Маре.
"Главное историческое значение этой даты – это освобождение Кишинева и Молдовы от фашистской оккупации. Я знаю о трех освободительных флагах над Кишиневом, четвертый - реял над руинами мэрии. Позже это здание, как и весь Кишинев, отстроили заново из котельца, поэтому его и называют "белым городом", – заключил собеседник.