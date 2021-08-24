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Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева

Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева

Историк – о дне победы для Кишинева, праздничном салюте и первом флаге освобождения от немецко-румынской оккупации.

2021-08-24T19:24+0300

2021-08-24T19:24+0300

2021-08-24T19:24+0300

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Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева Шаповалов: день освобождения в истории Кишинева

День освобождения Кишинева – настоящий праздник для города, потому что это был конец немецко-румынской оккупации, которая продлилась 1160 дней. об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов напомнил, что флаг освобождения подняли над Кишиневом 23 августа в 22.00 на углу современных проспекта Штефана чел Маре и улицы Бэнулеску-Бодони. Речь идет о здании библиотеки имени Хашдеу, которая расположена напротив памятника Штефану чел Маре."Главное историческое значение этой даты – это освобождение Кишинева и Молдовы от фашистской оккупации. Я знаю о трех освободительных флагах над Кишиневом, четвертый - реял над руинами мэрии. Позже это здание, как и весь Кишинев, отстроили заново из котельца, поэтому его и называют "белым городом", – заключил собеседник.

кишинев

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, кишинев, ясско-кишиневская операция