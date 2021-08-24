https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-genprokuratura-44210828.html

Куда может завести конфликт между парламентом и Генпрокуратурой

Куда может завести конфликт между парламентом и Генпрокуратурой

В парламенте приняты поправки, позволяющие запустить механизм смещения генерального прокурора с должности.

2021-08-24T22:16+0300

2021-08-24T22:16+0300

2021-08-24T22:16+0300

политика

парламент

pas

генпрокуратура молдовы

колумнистика

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Противостояние между властью и Генеральной прокуратурой еще никогда не было таким ожесточенным, как сейчас. И этот конфликт начинает принимать масштабы, угрожающие похоронить под собой все шаткое здание молдавской юстиции.Во вторник парламентское большинство приняло во втором, окончательном чтении поправки к Закону о прокуратуре. Теперь путь к смещению Александра Стояногло со своего поста открыт. Но вряд ли этот путь будет коротким, учитывая запутанные механизмы "оценки деятельности" генерального прокурора.Понятно, что правящее большинство и партийное руководство "Действия и солидарности" попытаются сделать все, чтобы шестеренки нового механизма крутились без сучка, без задоринки. Проблема в том, что единственной причиной для принятия поправок был конфликт. А на конфликте в государственном строительстве еще никому не удавалось возвести ничего толкового.Ни до выборов, ни во время них правящая партия не говорила о том, что систему назначения главы Генеральной прокуратуры необходимо изменить. Не было это принципиальным моментом и не содержалось такого пункта ни в одном из пространных документов, посвященных реформе юстиции. Разговоры об "усовершенствовании" системы назначения и отставки генпрокурора начались лишь когда стало окончательно ясно — Майя Санду и Александр Стояногло общего языка не находят и не найдут.Что началось с конфликта, так и продолжится. Свары и ожесточенное противостояние будут сопровождать этот процесс на каждом этапе от начала и до конца. И это мы еще не знаем, что скажет Венецианская комиссия — если, конечно, генпрокурору удастся достучаться до этого уважаемого третейского судьи. Что скажет Конституционный суд (куда в ближайшее время обещала обратиться с запросом Генпрокуратура), можно себе представить. Но и это тоже затянет процедуру.То есть, вовсе не исключен вариант, что холодная война между президентом, парламентским большинством и правительством, с одной стороны, и Генеральной прокуратурой — с другой, затянется надолго. Разумеется, в этой битве власть постарается сделать все, чтобы Генпрокуратура выглядела неработоспособной. И очень похоже, что в выборе средств для достижения цели затруднений тоже не возникнет.Градус ожесточенности в полемике уже достиг совершенно неприличных высот. Где это видано, чтобы министр юстиции во всеуслышание заявлял, что Генпрокуратура "стала последним оплотом воров"? И что это за выражения — "плохому генпрокурору иммунитет мешает".Может быть, такое и хорошо для оппозиционного митинга. Но Серджиу Литвиненко теперь и сам — власть. И получается, что один властный орган на глазах у общественности азартно пытается дискредитировать другой.Министру юстиции не довелось послужить в армии, а министр обороны ему вовремя не подсказал: офицеры не ругают друг друга перед личным составом. Вне зависимости от того, кто из них прав, это подрывает доверие к офицерам как таковым, а значит, – и ко всей армейской системе. Граждане не рады наблюдать, как между двумя ведомствами разгорается спор, слишком похожий на базарную ссору.Фактически, правящая "Действие и солидарность" спровоцировала в государстве опасный конфликт, который грозит непредсказуемыми последствиями. Еще хуже, что власть активно пытается расколоть гражданское общество, апеллируя к поддержке "избирателей, которые дали нам мандат". Ведь неизбежно обнаружатся и иные мнения, со стороны избирателей, которые PAS никакого мандата на выборах не выдавали.Идти напролом, "сквозь стену" — похоже, это фирменный стиль руководства "Действия и солидарности", который обозначился уже достаточно ясно.Попытка любыми средствами, не считаясь с репутационными потерями, сменить генерального прокурора — это выглядит плохо. (А ведь на этом пути у Майи Санду уже была осечка — когда на посту премьер-министра она пыталась привести результаты конкурса на пост главы Генпрокуратуры в соответствие со своими представлениями об идеале.)Против действий парламентского большинства высказался Высший совет прокуроров, депутаты Народного собрания Гагаузии. И даже НПО, обычно лояльные PAS, робко заявили нечто вроде протеста (за что тут же стали мишенью для оскорблений и освистывания сторонниками Майи Санду в социальных сетях).Все это совершенно не останавливает правящее большинство — где, возможно, наблюдается что-то вроде головокружения от успехов. Да, у Майи Санду и "Действия и солидарности" сейчас в руках вся власть в стране. Но если в партийном руководстве думают, что это дает им право действовать, не обращая внимания ни на кого и ни на что, и разносить в прах фундаменты и устои, вставшие на пути — то там крупно ошибаются.Кроме Генеральной прокуратуры (которая, напомним, состоит не из одного только Александра Стояногло) власть успела поссориться и с Национальным антикоррупционным центром. Там отменили конкурс, и теперь назначать главу НАЦ будет парламентское большинство (фактически, партийное руководство PAS). А кроме того, попутно, насолили и Гагаузской автономии (прокурора Гагаузии вывели из состава Высшего совета прокуроров).То есть, мы видим, что правящая партия умеет "заводить себе друзей". И ведь это всего спустя полтора месяца после парламентских выборов. Если так пойдет и дальше, то PAS рискует превратиться в классического тирана — который владеет всем, но и ненавидим всеми.Об этом правящему большинству стоило бы подумать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html

https://ru.sputnik.md/20210823/litvinenko-raskritikoval-stoyanoglo-immunitet-chinovnikov-44155742.html

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

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парламент, pas, генпрокуратура молдовы, колумнистика