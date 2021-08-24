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В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
2021-08-24T12:26+0300
2021-08-24T12:26+0300
общество
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молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы приняли во втором чтении законопроект о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Проголосовали в поддержку этого документа 55 народных избранников.Авторы законопроекта предлагают, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов.Предложить кандидата должно не менее 20 депутатов, также должно быть получено положительное заключение Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.Юридическая комиссия должна будет также проверить соответствие кандидатов всем требованиям, установленным парламентом, а также будет представлять заключения о выполнении всех условий для назначения на должность.По данным авторов проекта, внесение упомянутых поправок поможет НАЦ "в полной мере участвовать в реализации стратегии по обеспечению честной и независимой юстиции на 2021-2024 годы и плана действий по ее реализации и исполнению обязанностей в сфере борьбы с коррупцией".
https://ru.sputnik.md/20210730/dva-sotrudnika-nalogovoy-sluzhby-nats-vzyatki-43417600.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр

В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ

12:26 24.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Теперь главу центра по борьбе с коррупцией сможет назначать парламент большинством голосов.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы приняли во втором чтении законопроект о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Проголосовали в поддержку этого документа 55 народных избранников.
Авторы законопроекта предлагают, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов.
Предложить кандидата должно не менее 20 депутатов, также должно быть получено положительное заключение Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
Юридическая комиссия должна будет также проверить соответствие кандидатов всем требованиям, установленным парламентом, а также будет представлять заключения о выполнении всех условий для назначения на должность.
Государственная Налоговая Служба - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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По данным авторов проекта, внесение упомянутых поправок поможет НАЦ "в полной мере участвовать в реализации стратегии по обеспечению честной и независимой юстиции на 2021-2024 годы и плана действий по ее реализации и исполнению обязанностей в сфере борьбы с коррупцией".
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