https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-utverdili-novyy-tamozhennyy-kodeks-44186858.html
В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
Новый Таможенный кодекс Молдовы утвердили в парламенте
2021-08-24T11:23+0300
2021-08-24T11:23+0300
2021-08-24T12:20+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на своем заседании во вторник утвердили новый Таможенный кодекс страны.Законопроект утвердили в третьем, финальном чтении голосами 56 народных избранников. Новый кодекс должен вступить в силу 1 января 2023 года. По данным авторов проекта, внесение изменений в Таможенный кодекс нужно для унификации, модернизации и повышения эффективности таможенного законодательства, а также его приведения в соответствие с обязательствами, взятыми на себя республикой в рамках Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.Новый Таможенный кодекс должен систематизировать таможенное законодательство, в частности, положения о таможенных тарифах, порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.Как отметили на заседании, проект нового кодекса разрабатывался в течение трех лет различными группами государственных учреждений, включая Министерство финансов, Таможенную службу, а также совместно с экспертами Всемирного банка.Документ соответствует положениям Таможенного кодекса Евросоюза, согласовывается со специалистами Еврокомиссии.
https://ru.sputnik.md/20210813/vparlament-novyy-tamozhennyy-kodeks-43893663.html
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в молдове
В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс
11:23 24.08.2021 (обновлено: 12:20 24.08.2021)
Документ претерпит целый ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на своем заседании во вторник утвердили новый Таможенный кодекс страны.
Законопроект утвердили в третьем, финальном чтении голосами 56 народных избранников.
Новый кодекс должен вступить в силу 1 января 2023 года.
По данным авторов проекта, внесение изменений в Таможенный кодекс нужно для унификации, модернизации и повышения эффективности таможенного законодательства, а также его приведения в соответствие с обязательствами, взятыми на себя республикой в рамках Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.
Новый Таможенный кодекс должен систематизировать таможенное законодательство, в частности, положения о таможенных тарифах, порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.
Как отметили на заседании, проект нового кодекса разрабатывался в течение трех лет различными группами государственных учреждений, включая Министерство финансов, Таможенную службу, а также совместно с экспертами Всемирного банка.
Документ соответствует положениям Таможенного кодекса Евросоюза, согласовывается со специалистами Еврокомиссии.