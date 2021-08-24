https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-utverdili-novyy-tamozhennyy-kodeks-44186858.html

В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс

В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс

Новый Таможенный кодекс Молдовы утвердили в парламенте

2021-08-24T11:23+0300

2021-08-24T11:23+0300

2021-08-24T12:20+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на своем заседании во вторник утвердили новый Таможенный кодекс страны.Законопроект утвердили в третьем, финальном чтении голосами 56 народных избранников. Новый кодекс должен вступить в силу 1 января 2023 года. По данным авторов проекта, внесение изменений в Таможенный кодекс нужно для унификации, модернизации и повышения эффективности таможенного законодательства, а также его приведения в соответствие с обязательствами, взятыми на себя республикой в рамках Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.Новый Таможенный кодекс должен систематизировать таможенное законодательство, в частности, положения о таможенных тарифах, порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.Как отметили на заседании, проект нового кодекса разрабатывался в течение трех лет различными группами государственных учреждений, включая Министерство финансов, Таможенную службу, а также совместно с экспертами Всемирного банка.Документ соответствует положениям Таможенного кодекса Евросоюза, согласовывается со специалистами Еврокомиссии.

https://ru.sputnik.md/20210813/vparlament-novyy-tamozhennyy-kodeks-43893663.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове