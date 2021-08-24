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Погодные рекорды Молдовы 24 августа
Погодные рекорды Молдовы 24 августа
Погодные рекорды Молдовы 24 августа
2021-08-24T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Самое холодное 24 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 24 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 24 августа

00:01 24.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Самое холодное 24 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,6 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 24 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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