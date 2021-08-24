https://ru.sputnik.md/20210824/pogodnye-rekordy-44176660.html

Погодные рекорды Молдовы 24 августа

Погодные рекорды Молдовы 24 августа

Погодные рекорды Молдовы 24 августа

2021-08-24T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Самое холодное 24 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +6,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 24 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +38,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

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2021

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в молдове, климат, погода