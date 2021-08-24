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Трагедия из-за детской забавы: нацпарк в Бразилии загорелся от воздушного фонарика
Трагедия из-за детской забавы: нацпарк в Бразилии загорелся от воздушного фонарика
Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. По данным пожарных, причина... 24.08.2021, Sputnik Молдова
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фото, мультимедиа, бразилия, лесной пожар

Трагедия из-за детской забавы: нацпарк в Бразилии загорелся от воздушного фонарика

23:25 24.08.2021 (обновлено: 23:41 24.08.2021)
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Крупный лесной пожар уничтожил половину национального парка Жукери в муниципалитете Франку-да-Роша в бразильском Сан-Паулу. По данным пожарных, причина возгорания – воздушный фонарик, запущенный кем-то из местных жителей.
© REUTERS / Carla Carniel

Пожар уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу. Сгорело более тысячи гектаров саванны.

Пожар уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу. Сгорело более тысячи гектаров саванны. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Carla Carniel

Пожар уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу. Сгорело более тысячи гектаров саванны.

© REUTERS / Carla Carniel

Как выяснилось, причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей.

Как выяснилось, причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Carla Carniel

Как выяснилось, причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей.

© REUTERS / Carla Carniel

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво. И их не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране.

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво. И их не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Carla Carniel

Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво. И их не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране.

© REUTERS / Carla Carniel

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами.

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Carla Carniel

Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами.

© REUTERS / Carla Carniel

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты. Обошлось без пострадавших.

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты. Обошлось без пострадавших. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Carla Carniel

В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты. Обошлось без пострадавших.

© AP Photo / Andre Penner

Потушить пожар быстро не удалось из-за того, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, куда не могла добраться спецтехника.

Потушить пожар быстро не удалось из-за того, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, куда не могла добраться спецтехника. - Sputnik Молдова
6/10
© AP Photo / Andre Penner

Потушить пожар быстро не удалось из-за того, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, куда не могла добраться спецтехника.

© REUTERS / Carla Carniel

От пожара пострадали не только деревья национального парка Жукери, но и его многочисленные обитатели.

От пожара пострадали не только деревья национального парка Жукери, но и его многочисленные обитатели. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Carla Carniel

От пожара пострадали не только деревья национального парка Жукери, но и его многочисленные обитатели.

© REUTERS / Carla Carniel

Муравейник на пепелище в нацпарке Бразилии после падения воздушного фонарика.

Муравейник на пепелище в нацпарке Бразилии после падения воздушного фонарика. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Carla Carniel

Муравейник на пепелище в нацпарке Бразилии после падения воздушного фонарика.

© REUTERS / Carla Carniel

Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных.

Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Carla Carniel

Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных.

© REUTERS / Carla Carniel

Сообщается, что в результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых.

Сообщается, что в результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Carla Carniel

Сообщается, что в результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых.

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