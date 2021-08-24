Трагедия из-за детской забавы: нацпарк в Бразилии загорелся от воздушного фонарика

Пожар уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу. Сгорело более тысячи гектаров саванны.
Пожар уничтожил половину национального парка в бразильском Сан-Паулу. Сгорело более тысячи гектаров саванны.
Как выяснилось, причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей.
Как выяснилось, причиной пожара стал воздушный фонарик, который запустил кто-то из местных жителей.
Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво. И их не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране.
Бразильцы любят запускать воздушные фонарики ночью – ведь это очень красиво. И их не останавливает запрет, введенный властями: фонарики являются одной из основных причин пожаров в стране.
Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами.
Ситуацию с пожаром усугубило то, что юго-запад Бразилии сейчас переживает засушливый период с рекордно высокими температурами.
В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты. Обошлось без пострадавших.
В тушении пожара принимали участие около 200 человек, были привлечены военные вертолеты. Обошлось без пострадавших.
Потушить пожар быстро не удалось из-за того, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, куда не могла добраться спецтехника.
Потушить пожар быстро не удалось из-за того, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, куда не могла добраться спецтехника.
От пожара пострадали не только деревья национального парка Жукери, но и его многочисленные обитатели.
От пожара пострадали не только деревья национального парка Жукери, но и его многочисленные обитатели.
Муравейник на пепелище в нацпарке Бразилии после падения воздушного фонарика.
Муравейник на пепелище в нацпарке Бразилии после падения воздушного фонарика.
Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных.
Комитет по правам Ассоциации адвокатов Сан-Паулу попросил полицию провести расследование для установления причин воспламенения и поиска виновных.
Сообщается, что в результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых.
Сообщается, что в результате расследования причин пожара полиция уже задержала шестерых подозреваемых.