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https://ru.sputnik.md/20210824/politsii-aeroporta-kishinev-audit-44202891.html
В управлении полиции аэропорта Кишинева проведут аудит
В управлении полиции аэропорта Кишинева проведут аудит
Руководитель МВД отметила в работе погранполиции "тревожные пробелы".
2021-08-24T20:20+0300
2021-08-24T20:20+0300
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молдова
погранполиция
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко вместе с начальником Пограничной полиции Росианом Василоем нанесли неожиданный визит в Управление полиции в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В ходе визита чиновники обсудили с сотрудниками погранполиции выполнение ими служебных обязанностей и отметили "тревожные пробелы". "Прошу провести полный аудит на всей территории Международного аэропорта Кишинева", – заявила Ревенко. Как отметили в МВД, аудит, как внутренний, так и внешний, определит приоритеты, необходимые для обеспечения безопасности, а также сотрудничества пограничников с частными компаниями, которые обеспечивают функционирование учреждения.
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в молдове, молдова, погранполиция

В управлении полиции аэропорта Кишинева проведут аудит

20:20 24.08.2021
151
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Руководитель МВД обсудила с сотрудниками погранполиции выполнение ими служебных обязанностей и отметила "тревожные пробелы".
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко вместе с начальником Пограничной полиции Росианом Василоем нанесли неожиданный визит в Управление полиции в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе визита чиновники обсудили с сотрудниками погранполиции выполнение ими служебных обязанностей и отметили "тревожные пробелы".
"Прошу провести полный аудит на всей территории Международного аэропорта Кишинева", – заявила Ревенко.
Как отметили в МВД, аудит, как внутренний, так и внешний, определит приоритеты, необходимые для обеспечения безопасности, а также сотрудничества пограничников с частными компаниями, которые обеспечивают функционирование учреждения.
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