https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше

Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше

Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше

2021-08-24T13:00+0300

2021-08-24T13:00+0300

2021-08-24T13:04+0300

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молдова

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы приняли на своем заседании во вторник во втором, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". В поддержку документа выступили 56 депутатов. Реакция Генпрокуратуры и Стояногло Напомним, ранее в Генпрокуратуре дали негативное заключение на данный законопроект. Как отмечено в тексте заключения, "на самом деле добиваются установления новых оснований и процедур при непосредственном участии политических институтов для досрочного увольнения генерального прокурора".Как уточнили в ведомстве, законопроект не принимает во внимание европейские стандарты и рекомендации по установлению верховенства закона и стремится законодательно закрепить вмешательство в независимость прокуратуры и прокуроров.Также генпрокурор Александр Стояногло пообещал опротестовать в Конституционном суде поправки, как только они будут приняты. Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно - добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров (ВСП) более независимым, а также в случае необходимости - отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Поправки также сокращают количество членов ВСП. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.Реакция министра юстицииПосле того как голосование в парламенте состоялось, министр юстиции Серджиу Литвиненко на своей странице в сети Facеbook опубликовал сообщение, согласно которому принятый в окончательном чтении закон может вступить в силу после промульгации и публикации в "Официальном вестнике".Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура