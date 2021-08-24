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Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
Профсоюзы против регулярного тестирования учителей на коронавирус за свой счет
2021-08-24T16:18+0300
2021-08-24T16:18+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Профсоюз науки и образования выступил в защиту преподавателей в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать учителей за свой счет тестироваться на наличие коронавируса каждые 14 дней. В связи с этим решением в Профсоюзе отметили следующие моменты: Как отметили в Профсоюзе, в их адрес уже было направлено множество писем от учителей с недоумением в связи с вышеупомянутым обязательством.Федерация профсоюзов образования и науки, исходя из установленных законом обязательств по защите прав и свобод членов профсоюзов, обращается с призывом к правительственным чиновникам, принимающим решения, к министру здравоохранения Алле Немеренко с просьбой внести некоторые пояснения к этим рекомендациям.По мнению представителей Профсоюзов, настаивание на обязательной вакцинации неизбежно приведет к усилению нежелательной социальной напряженности. Федерация профсоюзов образования и науки выслушает мнение педагогических коллективов, после чего при необходимости будет опубликована официальная реакция.
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в молдове, молдова, профсоюзы, учителя, вакцинация

Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет

16:18 24.08.2021
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© Sputnik / Ramil SitdikovПробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Профосюзы выразили недовольство решением спецкомиссии общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Профсоюз науки и образования выступил в защиту преподавателей в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать учителей за свой счет тестироваться на наличие коронавируса каждые 14 дней.
В связи с этим решением в Профсоюзе отметили следующие моменты:
Все преподаватели ежемесячно оплачивают медицинскую страховку (9% от заработной платы), что позволяет им бесплатно проводить как экспресс-тесты на антиген, так и ПЦР-тесты;
Есть категория людей, у которых есть побочные реакции на вакцинацию и/или есть медицинские противопоказания. В отношении них фраза "на собственные деньги" звучит как издевательство;
Иммунизация населения – это необходимая вещь для преодоления пандемического кризиса, но важно соблюдать добровольный принцип вакцинации, чтобы избежать любого насилия или запугивания;
Попытка властей любого уровня "увязать" процесс вакцинации с ограничением конституционных прав на труд, здоровье и жизнь является злоупотреблением и грубым нарушением гражданских прав и свобод;
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Как отметили в Профсоюзе, в их адрес уже было направлено множество писем от учителей с недоумением в связи с вышеупомянутым обязательством.
Федерация профсоюзов образования и науки, исходя из установленных законом обязательств по защите прав и свобод членов профсоюзов, обращается с призывом к правительственным чиновникам, принимающим решения, к министру здравоохранения Алле Немеренко с просьбой внести некоторые пояснения к этим рекомендациям.
По мнению представителей Профсоюзов, настаивание на обязательной вакцинации неизбежно приведет к усилению нежелательной социальной напряженности.
Федерация профсоюзов образования и науки выслушает мнение педагогических коллективов, после чего при необходимости будет опубликована официальная реакция.
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