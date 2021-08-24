https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html

Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет

Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет

Профсоюзы против регулярного тестирования учителей на коронавирус за свой счет

2021-08-24T16:18+0300

2021-08-24T16:18+0300

2021-08-24T16:18+0300

общество

в молдове

молдова

профсоюзы

учителя

вакцинация

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Профсоюз науки и образования выступил в защиту преподавателей в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать учителей за свой счет тестироваться на наличие коронавируса каждые 14 дней. В связи с этим решением в Профсоюзе отметили следующие моменты: Как отметили в Профсоюзе, в их адрес уже было направлено множество писем от учителей с недоумением в связи с вышеупомянутым обязательством.Федерация профсоюзов образования и науки, исходя из установленных законом обязательств по защите прав и свобод членов профсоюзов, обращается с призывом к правительственным чиновникам, принимающим решения, к министру здравоохранения Алле Немеренко с просьбой внести некоторые пояснения к этим рекомендациям.По мнению представителей Профсоюзов, настаивание на обязательной вакцинации неизбежно приведет к усилению нежелательной социальной напряженности. Федерация профсоюзов образования и науки выслушает мнение педагогических коллективов, после чего при необходимости будет опубликована официальная реакция.

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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в молдове, молдова, профсоюзы, учителя, вакцинация